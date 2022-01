Silvio Rendón, economista y director ejecutivo por el Perú ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sostiene que, el gran problema del Gobierno no está en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sino está en los ministerios sectoriales.

“Allí (en los ministerios) si hay que reconocer que hay que hacer cosas, hay temas turbios, en fin, y eso no está bien. Allí sí es que se necesita hacer ajustes, cambios”, señaló en Ideeleradio.

Sobre la posibilidad de cambios ministeriales, prefirió no hablar de dicho tema debido a que le toca hablar con todos los sectores. “Si quiero impulsar algún proyecto me va a tocar hablar con mucha gente, prefiero no ponerlo en ese nivel”, anotó.

El economista dijo que desconoce porque no se han hecho algunos ajustes, pese a que se han hecho las sugerencias al nivel que toca.

En líneas generales, considera que hay un problema en el país que tiene que ver con la falta de capacidad técnica, a diferencia de otros países.

Remarcó que se necesita tener en el Estado a personal idóneo para relanzar la economía productiva: la agricultura, la pesca, la industria, los servicios.

“Tenemos que relanzar la economía productiva y eso pasa por el asunto sectorial. La agricultura, la pesca, la industria, los servicios, todo eso tiene que reactivarse. Si tú no tienes gente capacitada, eso no va a ocurrir, y se va a autocumplir la profecía, las predicciones, que más que todo son maldiciones ante este Gobierno”, subrayó.

Salida de Francke

Sobre las críticas que piden la salida de Pedro Francke del MEF, sostuvo que quienes piden ello, lo hacen en base a criterios políticos y no técnicos.

“Al final del día, yo no creo que [Luis] Carranza, que prometió un déficit fiscal de 6 %, lo hubiera hecho mejor que Francke, no lo creo. No creo que ninguno de los que critican a Pedro Francke lo hubieran hecho mejor [en el MEF], ni Waldo Mendoza ni Carlos Oliva ni Alonso Segura ni nadie de ellos. Ninguno de ellos lo hubiera hecho mejor, es lo que yo pienso”, manifestó.

“A ver que me lo digan [los críticos], ¿qué hubieran ellos hecho mejor?, ¿qué medidas hubieran tomado ellos?”, apuntó.

“[Los que ahora critican] pronosticaron que el Perú no iba a crecer nada, que la inversión iba crecer solo al 2%, la inversión ha crecido mucho más que eso, privada y pública. [El Gobierno] ha sobrecumplido las metas. Al ver que eso no se cumplió, dicen que no fue por el ministro de Economía, no fue por el Gobierno, fue por factores externos, [señalan] que es un efecto estadístico del rebote”, refirió.