En términos de crecimiento y eficiencia, ¿cómo les fue el año pasado?

El mercado postal está conformado por la paquetería, proveniente del e-commerce, y por la mensajería de documentos. Esta última, por ejemplo, se redujo drásticamente. En la época prepandemia, tenías alrededor de 250 millones de envíos y luego de la pandemia tuvimos a penas 70 millones, básicamente por la digitalización de documentos. Sobre el e-commerce, crece a menores niveles debido a la recesión. El año pasado fue malo.

¿Qué están haciendo para recuperar el bajo desempeño?

Tenemos un plan de trabajo de desempeño estratégico al 2026, enmarcado en la transformación digital y confianza logística. Una de las principales variables que se tuvo que recuperar era la confianza de los usuarios porque Serpost no tenía una buena imagen en los últimos años , básicamente por incumplimiento, por ejemplo, del plazo de entrega. Uno de los puntos más importantes a trabajar fue recuperar la confianza del mercado y eso es hacer toda una reestructuración de las operaciones para poder lograr eficiencias. Uno no puede salir al mercado a volver a ofrecer servicios si tu logística o tu operación no es confiable.

¿En el plan estratégico ha incorporado una segunda etapa para el “Plan de Retiro” (que establece el retiro de personal en edad de jubilarse)?

Sí. Somos una planilla de 1,500 personas, con una media de 50 años. El 60% de esa planilla está en operaciones y el 50% de ellos, tienen más de 55 años. Creemos que la estructura es un problema para la compañía. Hay que oxigenarse y reducir gastos. El marketplace exige productividad, entonces no puedes tener una plataforma con una plana tan longeva.

Están buscando gastos y aumento de la productividad, ¿hay planes de alquilar o vender los locales a nivel nacional que están en desuso?

Existen más o menos 70 o 75 locales y terrenos en todo el país. Estos locales no están aptos para incorporar una oficina postal, por lo que de alguna manera deben ser vendidos. Pero, no es parte del plan, aún estamos en un proceso de evaluación con el accionista.

Marketplaces

Se ha visto un avance de llegada, sobre todo, de marcas que vienen del Asia, ¿esperan firmar convenios con otras empresas?

La exigencia de los marketplaces cada vez es más. Ya tenemos cuatro contratos gigantes con Wish, E-bay, Shein y Aliexpress, y próximamente se vienen dos más que todavía no podemos mencionar . Lo que puedo decir por ahora, es que las empresas están buscando inmediatez y cumplimiento de la promesa de valor. En el e-commerce funciona esto, sobre todo para impulsar la recompra.

¿Una de esas empresas sería Amazon? ¿Han conversando sobre apoyo logístico?

La empresa estuvo por acá visitando las plantas el año pasado pero tiene una política diferente. Para todos los países está optando por el privado en su primera instancia, a pesar de que nosotros hemos demostrado muchísimas mejoras. Además, tenemos muchos beneficios que nos hacen competitivos. En la planta postal de la Avenida Tomás Valle, por ejemplo, tenemos tres hectáreas, donde está la Aduana, el Ministerio de Cultura y todos los controles necesarios. Es muy rápida la velocidad para poder procesar los envíos.

¿En un futuro descartan volver a negociar su participación?

Creo que Amazon tiene que evaluar la performance, obviamente es súper exigente. No lo descartamos, nosotros siempre vamos a estar abiertos a darle servicio a cualquier cliente grande, mediano, pequeño. Lo que es cierto, es que hemos demostrado que podemos competir con el privado. Antes no éramos competitivos, ahora sí.

¿Cómo ven el desempeño del mercado de envíos?

El marketplace es claro que va a seguir con una tendencia de crecimiento hasta el 2027, a razón del 16%, más o menos, de crecimiento anual.

Exporta Fácil

En septiembre incorporaron el pisco en el mecanismo de Exporta Fácil para que los exportadores puedan enviar muestras de sus productos a sus futuros compradores, ¿cómo les ha ido?

Ha habido bastante articulación y coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Hace unas par de semanas estuve con la misma viceministra (de Comercio Exterior) en Ica y con los productores pisqueros, para continuar con la segunda etapa del Exporta Fácil . La fase piloto entró el año pasado y ya hemos enviado a Francia, Costa Rica, Chile, Argentina, entre otros. Incluso, se han hecho entregas más lejanas, por ejemplo, a Noruega y todo en perfectas condiciones. El mecanismo va a servir mucho para que los exportadores mypes de pisco tengan un canal más para promover sus productos y puedan generar grandes contratos.

¿Cuántas empresas ya se han inscrito al Exporta Fácil y cuántos envíos se han realizado?

Hay 35 empresas que estaban dentro del rubro en Tacna y Moquegua. Este año hemos ido con 20 más de Ica para que se registren. También han sido capacitadas por el Mincetur y Serpost. Desde su creación hace 16 años, se han hecho aproximadamente 105,000 declaraciones de Exporta Fácil. A mi entender muy poco.

¿A qué se debe?

No había una buena articulación entre los ministerios y Serpost. Ahora se realizan capacitaciones y campañas constantes para productores y exportadores. Sobre todo rescatamos la participación de otros organismos como Promperú y la Sunat. Ya hemos cerrado acuerdos de tarifas preferenciales para las pymes con Produce, por ejemplo, donde ellos son los que realmente impulsan el tema de las pymes.

¿Qué beneficios tarifarios están trabajando para activar a las pymes?

Ya hemos firmado un acuerdo de tarifas preferenciales para pisqueros y para emprendedores de Gamarra. Con Promperú también hemos cerrado el acuerdo para poder seguir realizando talleres. Con la Sunat, tenemos el programa de emprendedores.

