Los resultados de la encuesta a nivel nacional, realizada tras la vacancia de Pedro Castillo, el cambio de administración, inicio de protestas y anuncio de adelanto de elecciones, detallan que para el 48% de peruanos la economía empeorará o empeorará mucho, mientras que otro 21% espera un escenario neutro. Por contra, el 31% señaló que la economía mejoraría.

“Las expectativas sobre la economía hacia el 2023 no son positivas; gran parte de los peruanos considera que el actual contexto político y social será desfavorable para la economía local, mientras otro porcentaje aún se mantiene en incertidumbre y no logra medir el impacto de la actual coyuntura en la economía. Generalmente, en los estudios que hacemos hay una grado importante de pesimismo sobre el futuro de la economía del país. Sin embargo, este último año vemos que hay un malestar más agudo, y se refleja en esta última medición”, afirmó José Oropeza, socio director de Impronta Research.

El reporte indica que, de las personas que indicaron que la economía empeoraría, hay una mayor concentración en el nivel socioeconómico (NSE) A, aunque el malestar es general.

“El sentimiento es bastante parejo a nivel de edad y nivel socioeconómico. Sin embargo, el pesimismo (si la economía empeorará o lo hará mucho) es mucho más fuerte en el NSE A (62%), en comparación al B (46%), C (44%) y D (42%). Si lo vemos por zona, hay un poco más de malestar en provincias que en Lima”, afirmó Oropeza.

Jorge Ojeda, docente de la Facultad de Negocios EPE de la UPC, indicó que el pesimismo más notorio en los NSE más altos podría estar relacionado con el mayor acceso a información, factor que también mencionó Oropeza.

“Es un malestar generalizado, pero hay segmentos más informados que pueden aterrizar aún más el impacto de la economía. Los estratos más bajos generalmente no tienen acceso a la información o análisis de manera inmediata”, dijo Ojeda.

Mencionó también el impacto que podría tener el grado de pesimismo en las expectativas sobre el consumo, en un entorno ya golpeado por la inflación.

“También hay pesimismo por el frente empresarial, si se toma en cuenta que sus expectativas están en el tramo negativo por más de un año. Esto influye en los planes de contratación, y genera más pesimismo para el consumidor, el cual ya está afectado por un contexto que se presenta incierto desde lo político y social, y en donde hay inflación en niveles elevados. Todo esto tiene impacto a través de un menor consumo, se aplazan o se racionan las compras, sobre todo aquellos no esenciales”, agregó.

Según el BCR, las expectativas de la situación familiar a 12 meses se deterioraron en noviembre. Asimismo, la mayoría de indicadores de expectativas empresariales se mantienen en el tramo pesimista desde el año pasado.

Pesimismo sobre economía familiar

En cuanto a la economía familiar, en el 2023, casi el 70% de los peruanos no espera mejora. En particular, el 28% indica que la situación del hogar empeorará (o lo hará mucho), y otro 40% tomó una posición neutral.

“Un 31% considera que, a pesar de la actual coyuntura político-social, su economía familiar mejoraría hacia el 2023; las expectativas han retrocedido comparado al primer semestre (del 2022) que alcanzaron un 40%”, dijo el estudio.

Oropeza destacó que pese a que hay más pesimismo (tomando como referencia los porcentajes de quienes indicaron que empeorará o empeorará mucho) sobre la economía del país, en la familiar es menos acentuado.

“La visión sobre la economía del hogar es algo más alentadora, y es consistente en medición tras medición. Esto viene más por el lado de aquellos que se dedican a emprender, que están más en los NSE B2, C y D. Por lo que hemos recabado, no es un segmento que tenga muchas demandas con relación a la participación del Estado y su impacto en el bienestar de su familia. Ante tanta inacción del Estado creemos que han generado un sentir, en el que no se vincula la crisis política con la economía de su hogar”, indicó.

Perfil de la muestra

Muestra de 600 casos, paneles online en Lima y Provincias, margen de error de +/- 4% para los resultados totales, con un nivel de confianza del 95%.