A favor de la reorganización de Sedapal

La ministra de Vivienda señala que evalúan declarar en reorganización Sedapal. ¿Qué opina?

Estoy de acuerdo con la ministra. Sedapal no puede seguir funcionando como lo ha estado haciendo hasta ahora, y comparto la idea de que la empresa se debe reestructurar, entendiéndose que ello quiere decir que tenemos que dar mejores servicios, mejor innovación tecnológica, que los tiempos de atención van a ser los adecuados. Tenemos otros factores que hacen que Sedapal sea un poco lento y no pueda atender a la población en general por falta de presupuesto.

¿Qué primeros pasos se darían con miras a la reorganización?

Vamos a transparentar la situación financiera de la empresa y hoy tenemos una presentación con la ministra (de Vivienda) para dar a conocer la situación real de Sedapal, y el fin de semana estamos terminando el diagnóstico situacional, y el plan de trabajo de Lima al 2030, para que sepan cómo estamos.

¿Y cuál es la situación económico-financiera de la empresa?

Mala. Nosotros estamos complicados en el tema de caja, nosotros hemos hecho varios ajustes para reducir gastos y optimizar la gestión y estamos revisando todo.

¿Cuánto genera de ingresos y gastos Sedapal?

Sedapal ha estado generando entre 200 a 220 millones de soles mensuales, pero nuestras necesidades son mayores, utilizamos nuestra cobranza pero tenemos una cartera pesada de S/350 millones, que incluye a empresas.

¿Qué sucede con esos clientes?

No nos pagan; no hemos sido capaces de cobrar lo que nos deben. Si bien somos capaces de dar un buen servicio y potabilizar el agua más contaminada del mundo en este desierto que es Lima, sin embargo (algunos clientes) no son capaces de pagar. Hay muchas empresas grandes y medianas que no pagan el agua por algunas complicaciones en sus licencias.

En años anteriores había un fuerte subsidio estatal a Sedapal. ¿Eso no se mantiene?

En los últimos años el subsidio a la empresa ha sido mucho menor, porque tenemos un DU por el cual entregamos agua gratuita a pobladores en Lima y Callao, pero por algún motivo aún no nos hacen la transferencia; y estamos un poco complicados con las finanzas. Son entre 9 a 10 millones de soles mensuales (que gastamos) para dotar a lima de agua a través de camiones cisterna, y solicitamos al sector que le requiera al MEF que nos transfieran (lo adeudado) lo antes posible.

¿A este paso, cuándo esperan cerrar la brecha de cobertura de servicios en la capital?

En el próximo quinquenio, para ir cerrando brechas, necesitamos alrededor de S/10,000 millones, y solo tenemos S/1,900 millones, con ingresos por las tarifas. Pero la población nos exige proyectos que no tienen tarifa, y en Sedapal los estamos atendiendo y por eso nos hemos desfinanciado.

Sunass no atiende pedido de la empresa

¿En qué quedó el ajuste (de 4%) en las tarifas que Sedapal solicitó a Sunass?

Para los proyectos que Lima necesita, nosotros le habíamos pedido a la Sunass que nos dé un poco más de S/8,000 millones para el próximo quinquenio, a través de las tarifas, pero Sunass nos ha dado (sólo) S/1,900 millones. Entonces, como se verá, la brecha es muy alta.

¿Cuál es el sustento de Sedapal en su PMO para solicitar tal ajuste tarifario?

Nuestra planificación, es a través de un Plan Maestro Optimizado (PMO), como todas las EPS; esa programación es para los próximos 20 años. Lo que pasa es que la necesidad de Lima no solamente es hacer redes (de agua y desagüe), sino, además, necesitamos grandes obras de ingeniería para la captación de más agua, como el caso del proyecto Obras de Cabecera.

¿Cuál es el pedido en ese PMO para esa iniciativa estatal?

Sólo ese proyecto está en el orden de los S/6,000 millones, por eso estamos considerando esa obra, pero Sunass, en su criterio, sólo ha reconocido la ampliación de redes. Nosotros lo incluimos en el PMO, pero en la tarifa no nos da hado presupuesto para hacer dicho proyecto, que se encargó a ProInversión hace muchos años. Nuestras autoridades y la población tienen que entender que es vital para Lima hacer el proyecto de Obras de Cabecera, que no se puede posponer más.

¿Y cuál es el argumento de Sunass para no reconocer a Obras de Cabecera?

Ellos solo han visto ampliación de redes, no han tomado en consideración nuestras demás necesidades. Básicamente nos dicen que la prioridad es la ampliación (de redes).

¿Qué problemas les genera la no aprobación de ese pedido?

Para hacer más proyectos tenemos los recursos por la cobranza de recibos, pero la tarifa no ha subido; puede subir, pero se ha mantenido constante, y tenemos mucha demanda de proyectos, y, además, concesiones como Huascacocha y Antacoto y dos o tres lagunas que pagamos cada mes (para proveer de agua a tratar en La Atarjea), pero nosotros cobramos cada dos meses.

¿Cuál sería la alternativa, pues Obras de Cabecera, por ejemplo, no ha avanzado en manos de ProInversión? ¿Evaluarían el esquema G2G (de Gobierno a Gobierno)?

Un esquema de gobierno a gobierno podría funcionar, y los proyectos que se pueden hacer bajo ese mecanismo son aquellos que superan los US$250 millones, y Obras de Cabecera podría ir vía G2G sin ningún problema, pero esa es una decisión que se debe tomar al más alto nivel.

Cobertura de Sedapal

¿La cobertura de Sedapal alcanza hoy al 93%, pero en que plazo se podría cerrar esa brecha?

Exactamente, ese es el porcentaje, y nosotros, en cinco años deberíamos estar al 98% (de cobertura), pero si no tenemos el agua y solo tenemos redes para ese 98%, yo no hay más volumen de ese recurso hídrico, habremos hecho grandes obras (nuevas redes) pero con agua solo por dos horas al día.

Entonces, ¿cuál es la estrategia?

Se nos da la oportunidad de decir las cosas claras, transparentes; creo que este Gobierno lo puede hacer. Yo he llegado hace un mes y esta es mi situación; me pueden criticar pero habré puesto en blanco y negro la situación de Sedapal.

¿Qué pasó, por ejemplo, con el proyecto de redes de agua y desagüe para Ventanilla?

Hemos tenido un serio inconveniente con el proyecto Ventanilla, donde la gestión anterior estaba dando certificación presupuestal sin tener el presupuesto.

¿En qué situación se encuentra ese proyecto?

(El proyecto) Ventanilla hemos tenido que transferirlo al Ministerio de Vivienda; y estamos evaluando otros proyectos que se van a convocar, y también transferirlos (a ese ministerio) porque este año es complicado presupuestalmente para Sedapal.

¿Qué pasó con el proyecto?

Fue concursado a través de la UNOPS, con un monto referencial de S/615 millones y en diciembre dio ganador a un consorcio conformado por un consorcio chino y colombiano, que presentó carta fianza. Había que darle un adelanto de S/120 millones, pero en el directorio solo nos presentan un pedido para endeudarnos por ese monto, aunque no determinan el procedimiento para ello.

¿Cuál fue la objeción?

El directorio no podía prestar S/120 millones para un proyecto que ya tiene presupuesto asignado; y por eso denegó el presupuesto, y esa obra, al no tener financiamiento, tuvo que paralizarse. Hace unos días la Contraloría saca un informe donde certifica que el 2 de febrero, Sedapal no contaba con ese presupuesto, porque anda un poco complicado en sus finanzas.

¿Y qué sucederá con los otros proyectos de Sedapal?

En la anterior administración se identificaron 39 proyectos vitales para Sedapal, pero como sus recursos hoy son insuficientes, ¿cuáles va a priorizar?

La situación de Sedapal es bastante complicada, porque por un lado requerimos rehabilitar cuatro colectores por lo menos, porque cada vez tenemos más producción de agua pero menos colectores. También es importante el proyecto Jamaibamba, pero también necesitamos una nueva planta en la Atarjea, porque la actual es de 1982. Somos la ciudad que menos agua tiene, porque estamos con 10 metros cúbicos (por segundo) al año, y el que nos sigue tiene 800 m3, que es Santiago de Chile; no nos damos cuenta aún de que vivimos en un desierto.

¿Cuál es la necesidad de hacer una nueva planta en La Atarjea?

Se necesita una nueva planta de 10 m3 por segundo, que nos permita hacerle mantenimiento a las otras dos plantas, que trabajan cada día del año.

Las lagunas en las alturas de Lima que abastecen a Sedapal están solo al 50% de su capacidad. ¿Hay suficiente agua para atender las necesidades de la capital en lo inmediato?

Tenemos suerte porque podríamos almacenar 331 millones de m3, pero ha empezado a llover y este año llegaríamos por lo menos a un 65% antes de que empiece el estiaje. El recurso almacenado, además, se empieza a utilizar entre mayo a noviembre, a razón de 30 millones de m3 al mes, y ese recurso hoy alcanza para Lima.

¿Cree que Sedapal es una empresa sostenible o habría que evaluar su privatización?

Decimos cómo están las cosas porque las vamos a mejorar, tenemos el conocimiento y el expertise para mejorar, somos una empresa social, estoy en el arenal viendo las necesidades de la población, pero una empresa privada para hacer eso te cobraría, y las personas no estarían en capacidad de poder pagarlo, porque damos agua en forma gratuita, y eso no lo haría una empresa privada. Además, tenemos un montón de tuberías por cambiar y la tarifa no da para ello.

A ese ritmo, ¿cuántos años tomaría renovar las redes?

Renovamos 1% anual con el presupuesto que tenemos, y buena cantidad de redes exceden los 40 años.