Según detalló el funcionario a este diario, se han establecido nueve ejes de acción para modernizar la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS). Dentro de ellos está mejorar la gobernanza corporativa. Antes de que acabe el 2024 todas las encargaturas gerenciales deberían desaparecer.

Además, Gómez espera que se reglamente el recientemente aprobado Decreto Legislativo 1620, que establece un “restablecimiento del equilibrio financiero” sobre la tarifa de agua de las 49 EPS de todo el Perú, que ayudaría a Sedapal a acortar su brecha entre ingresos por cobro del servicio y necesidades de inversión.

Metas iniciales

Después que se oficializara el informe de la comisión multisectorial para su reestructuración, Sedapal elaboró el “Plan de Acción para el Fortalecimiento y Modernización 2024″, que establece los objetivos específicos que deben alcanzar al cierre de este mismo año.

“Hoy las empresas privadas deben adaptarse a los nuevos tiempos. ¿Por qué una empresa pública no lo puede hacer? Eso no es privatización, es poner a Sedapal en valor”, asegura Jorge Gómez, presidente del directorio de la EPS, a Gestión.

En total, precisa el funcionario, este plan tiene 9 ejes y 71 actividades específicas. Entre los frentes que atiende están el desarrollo de infraestructura prioritaria, gestión del recurso hídrico, capacidad de ejecución, y gobernanza corporativa. Este último aspecto es el que mayores avances registra a la fecha.

De acuerdo con Gómez, la comisión multisectorial recomendó a Sedapal contar con dos directores independientes en su directorio. A la fecha, el primero de ellos ya labora hace dos meses en la EPS. El segundo, está por llegar. Sin embargo, el verdadero cambio vendrá en el área gerencial.

“Las estamos reestructurando. Nuestro próximo gerente general, que inicia funciones este martes, ha sido nombrado transparentemente con la ayuda de un headhunter donde el directorio no ha intervenido”, revela.

Según el vocero de Sedapal, una vez que el gerente general entre en funciones, este solicitará al directorio iniciar los concursos públicos para nombrar a nueve personas en gerencias de la EPS, que hoy se encuentran encargadas.

“Es parte de la modernización. La idea es que ninguna gerencia siga encargada. Una vez el gerente general se establezca en su cargo, se pedirá también que se nombre desde la interna de la empresa al segundo y tercer gerente. Así, tendremos quién lo reemplace cuando queramos hacer cambios. Eso ha sido un dolor de cabeza para la administración”, agrega Gómez.

Como parte de un acuerdo sindical, Sedapal mantiene una figura de “cargos hereditarios” dentro de su organización desde hace décadas que permite la contratación de los hijos de trabajadores jubilados en la EPS.

Según Gómez, romper este compromiso no forma parte de la reestructuración. “Se mantendrá porque no hay preferencias: los hijos postulan también, como cualquier otro candidato. Lo que buscamos es que todo aquel que quiera ingresar a la planilla de Sedapal, lo haga por concurso público”, afirma.

Respecto a las contrataciones futuras fuera de planilla, el presidente del directorio de Sedapal señala que priorizan los contratos NAL (No Adscritos a Ley), que son por menos de 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) (S/ 41,200).

“Es la única manera por ahora, pero la solución real que está incluida en el plan es la automatización de casi todos los procesos. Al contar con ello, no necesitaremos tantos puestos físicos”, indicó sobre el manejo de personal.

Marco normativo

A finales de diciembre del año pasado, el MVCS aprobó las modificaciones del D.Leg. N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, como parte de las facultades legislativas que se le delegaron al Gobierno peruano.

Uno de los cambios más relevantes involucra un “rebalanceo tarifario”, a cargo del regulador Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), que ahora tiene dos años para revisar y actualizar los valores de las tarifas de las 49 EPS que operan en Perú.

En el caso de Sedapal, su actual esquema tarifario está vigente desde el 2022 y durará hasta 2026. “La tarifa que cobramos es la más baja de la región: US$ 0.79 por metro cúbico. En Chile es el doble. Con eso no podríamos decir que se cubrirán todas las inversiones, pero sí mejoraría la caja. Podríamos tener un plus para contemplar otras inversiones”, asegura Gómez.

El presidente del directorio de Sedapal indica que ya solicitaron a Sunass que realice el estudio necesario para el rebalanceo. “Estamos esperando novedades. De acuerdo con el Reglamento General de Tarifas, al cierre del segundo año regulatorio tenemos ruptura del equilibrio económico financiero superior al 10%”, detalla.

Parte de la reforma del D.Leg. 1620 incluía un subsidio inteligente. De acuerdo con la norma, con esta figura el MVCS está facultado para financiar y otorgar subsidios directos, focalizándose exclusivamente en usuarios en situación de extrema pobreza.

Sobre ello, Gómez comenta que están a la espera de que se apruebe el reglamento del instrumento legal para identificar cuál será su alcance real. En 2023, según indica, incorporaron 19 mil nuevas conexiones de agua, con lo que alcanzaron una cobertura total de 91.7% y una continuidad del servicio de 21.7 horas por día (h/d). El porcentaje por cubrir representa alrededor de 1 millón de personas.

Respecto al nivel de Agua No Facturada (ANF), que incluye las pérdidas comerciales y operativas, al cierre del 2023 se ha llegado al 31.9%, habiendo establecido como meta del 2024 reducirla a 30%, refiere Gómez.

