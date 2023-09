El plazo para presentar su reporte es de 120 días, es decir, hasta el primero de diciembre. Según informó el MVCS a Gestión actualmente están en una primera etapa de diagnóstico y se encuentran recopilando información para el análisis.

La “pregunta del millón” es cuáles podrían ser los puntos a discutir y las posibles medidas recomendadas. Este diario conversó con actores relacionados a la EPS que dan pistas al respecto.

La tarifa

En la comisión, uno de los primeros asuntos a discutir será el cobro del servicio de la EPS. Según Héctor Piscoya, presidente del directorio de Sedapal, la tarifa vigente cubre solo el 40% de lo que necesitan invertir para obras.

Para 2024, hay seis proyectos planificados con una inversión conjunta de S/ 1,627 millones (ver gráfico). Sin embargo, Piscoya asegura que no tienen el dinero para llevarlos a cabo.

“Se debe dejar de pensar que solo con la tarifa podremos dar nuestro servicio. Un proyecto de obra de cabecera cuesta S/ 6 mil soles. Nunca podremos hacerlo”, señala a Gestión.

Por eso Piscoya propone un sistema de tarifas diferenciadas por consumo. “Así es en otros países. No es posible que alguien en San Borja pague lo mismo por agua que alguien que vive en Puente Piedra”, reclama.

Para Milton Von Hesse, exministro de Vivienda, la propuesta del directivo de Sedapal no es mala, pero podría perfeccionarse en la comisión. “En Chile funciona mejor el subsidio directo a la demanda. Sabemos dónde están los más pobres que consumen poca agua, alrededor de 15 litros por persona, que deberían ser 100, según la OMS. Entonces, puedes incluir un subsidio a los primeros 100 litros. Si consumes 300, el excedente lo cubres tú”, explica.

El extitular del MVCS también recuerda que hoy en Perú ya opera un esquema tarifario con subsidio cruzado, pero de la industria y comercios hacia el uso residencial. Quien actualmente regula la tarifa de Sedapal es la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), que aprueba su estudio tarifario cada 5 años.

Si bien Sunass no forma parte la comisión multisectorial, serán consultados para temas particulares y ya han tenido reuniones con el MVCS, según señaló el mismo ministerio a Gestión.

Mauro Gutiérrez, presidente ejecutivo de la entidad reguladora, cree que la discusión tarifaria se dará de todas maneras por dos razones: porque en el actual esquema tarifario de Sedapal ya está anticipado un aumento y porque en el siguiente, aplicaría un cambio normativo que favorecería la propuesta de Piscoya.

El estudio tarifario vigente de la EPS vence en 2026. “Se prevé un incremento tarifario de 8.4% en el tercer año, es decir, 2024. Está sujeto a metas de gestión, lo que incluye la programación de inversiones”, señala Gutiérrez.

Dicho esquema de cobro para Sedapal fue aprobado en 2021. Ese mismo año, Sunass modificó el reglamento general de tarifas. “La diferenciación no se aplica hoy en Lima, será para el próximo estudio tarifario, pero ya ocurre con las otras EPS desde mitades de este año”, puntualiza el funcionario.

A partir del costo medio, que es una estimación por unidad de producción, se incorporó un nuevo criterio que divide la tarifa doméstica en dos tipos. “Hay una primera diferenciación por tres rangos: de 0 a 20 metros cúbicos, de 20 a 50 y de 50 a más. Los que están dentro del Sisfoh tienen un descuento adicional. De alguna forma ya es un subsidio implícito”, explica Gutiérrez.

Otros asuntos

Para Sunass, también será clave que la comisión evalúe mejorar la predictibilidad de las inversiones de Sedapal. En concreto, la entidad reclama que la EPS no cumple lo acordado en su estudio tarifario y plan de inversiones.

“En 2022 ejecutaron el 82% de lo programado en sus instrumentos de navegación, pero de lo presupuestado, ejecutaron 120%. Eso significa que introdujeron proyectos que no estaban contemplados en el plan. Es un tema que debe ajustarse”, reclama Gutiérrez.

Para este año, Sedapal tiene S/ 928.3 millones programados como presupuesto de inversión (ver gráfico). A julio, han ejecutado el 71%. Para 2024, hay una obra que la EPS reconoce abiertamente que no está en su estudio tarifario. Las otras cinco aparecen, pero por partes.

Según Von Hesse, lo anterior es un inconveniente de larga data en la EPS. “Cuando fui ministro solo gastaban el 20% y me decían que en tres meses acababan los expedientes técnicos, pero no ocurría. Su problema principal es la capacidad de gestión”, recuerda.

Frente a ello, Piscoya dice que no puede cambiar su planilla con sencillez. “Los lineamientos del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) dicen que para encargar una gerencia, debo tener un año en el cargo. Tengo 7 meses. Por eso no los puedo cambiar, son de administraciones anteriores. No tengo a nadie de mi confianza”, asegura a Gestión.

Este diario preguntó al respecto a Fonafe, que forma parte de la comisión de reforma, pero descartaron opinar. “Consideramos prudente no adelantar ninguna posición que no sea en el seno de la comisión. Podría desnaturalizar el debate técnico”, respondieron mediante su área de prensa.

Sobre el directorio, la ministra Hania Pérez de Cuellar señaló que no contemplarían cambios a ese a nivel en la comisión, pero lo cierto que ya hubo rotación. El último 19 de agosto, Fonafe designó a Juan Francisco Rojas como nuevo director de la EPS, precisamente a recomendación del MVCS.

La cartera también precisó a Gestión que Sedapal tiene como meta para el 2026 alcanzar un 97.4% de cobertura, tanto en agua potable como alcantarillado. En ese sentido, están abiertos a evaluar los mecanismos presupuestales y de financiamiento necesarios para favorecer la ejecución de sus proyectos en cartera.

