Sedapal presentó a Sunass su propuesta de tarifas para el periodo 2020-2025, en la cual propuso ajustes a sus diversos servicios de saneamiento que significarían un incremento de 8.7% anual para usuarios residenciales para este y los siguientes dos años, reveló el presidente de la empresa estatal, Francisco Dumler.

En diálogo con Gestión, explicó que la propuesta aún está en discusión, y que el ajuste para cada año que apruebe Sunass, dependerá de que, previamente, la empresa haya cumplido sus metas e inversiones, que evaluará el regulador.

En el Plan Maestro Optimizado (PMO) que presentó Sedapal a Sunass, la firma propone, en el caso del servicio de agua potable, un ajuste de 7.6% anual; para el servicio de alcantarillado, de 10.8% anual; y por el servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas, un incremento de 9.42% anual, para el 2020, 2021 y 2022, respectivamente.

Dumler explicó que estas propuestas por cada servicio, consolidadas en el recibo de un usuario con tarifa doméstica que consume 15 metros cúbicos al mes (no subsidiado), significaría un alza de 8.7%. Es decir, el consumidor, anotó, si hasta ahora pagaba S/ 36, al mes -de aprobarse la propuesta- pagaría S/ 39.26 aproximadamente.

Igual porcentaje de ajuste -dijo- se aplicará para la tarifa doméstica subsidiada, en cuyo caso, un consumo mensual de 15 metros cúbicos de agua, por el que hoy se paga S/ 28.93, pasaría a ser S/ 31.44, es decir, un alza de S/ 2.51.

Inversiones

El ejecutivo indicó que estos ajustes tarifarios (de darse tal cual), permitirán cubrir parte de las inversiones que tiene previsto Sedapal para este quinquenio, el cual empieza en octubre del 2020, y comprende proyectos por S/ 15,800 millones.

De ese monto, cerca de S/ 6,000 millones corresponden a proyectos a ejecutarse en esta primera etapa, y que servirán para ampliar las redes de agua potable y alcantarillado de Lima, y que buscan cerrar la brecha de atención, que hoy aún es de 22.5 hora de suministro en promedio diario, a las 24 horas del día al final del quinquenio.





Francisco Dumler, presidente del directorio de Sedapal

Habla Sunass

Por su parte, Sunass informó a Gestión que si bien otorgó admisibilidad al PMO de Sedapal, ha pedido a Sunass una actualización de datos (ver nota vinculada).

No obstante, el presidente de Sedapal indicó que la empresa va a mantener su propuesta de ajuste antes mencionada, porque garantiza la cobertura prevista del servicio de agua.

Además, si bien en su momento se estimó que la tarifa real de Sedapal debería estar en torno a US$ 1.00 por metro cúbico de agua, Dumler estima que hoy el precio que cobra la empresa está en torno a US$ 0.64, y que aun cuando hay un desfase de 40%, hoy no se podría subir el recibo en tal porcentaje.





Falta analizar capacidad de pago

La Sunass indicó a Gestión que se debe tener en cuenta que Sedapal presentó su PMO con propuestas en un escenario precovid, por lo que el estudio tarifario que dicho organismo realiza contempla incorporar nuevas variables y una actualización de datos de la citada empresa. Esto, añade, permitirá conocer y analizar, por ejemplo, la información sobre la actual capacidad de pago de los usuarios -afectados por la pandemia-, así como el estado financiero de la empresa pospandemia, entre otras nuevas variables. Culminado el estudio tarifario, a cargo de la Dirección de Regulación Tarifaria de Sunass, será propuesto a su Consejo Directivo, que lo revisará y aprobará.