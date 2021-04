La oferta de arándanos orgánicos de exportación se incrementará en el país este año ante una demanda descollante y atractivos precios en el mercado internacional, sostiene Susana Yturry, gerenta de Agroexportaciones de la Asociación de Exportadores (ADEX).

“Sin duda, la oferta exportable va a crecer”, dijo a gestión.pe. Mientras que en año anteriores la producción orgánica de este fruto era muy pequeña y por ende no alcanzaba a cubrir la demanda internacional, en el 2020 se logró colocar pedidos importantes al exterior, destacó.

Si bien los arándanos orgánicos cuentan con una reducida participación (3.7%) dentro de los envíos totales de esta fruta fresca, presentaron un importante crecimiento en términos de valor y volumen en el 2020. El año pasado sumaron 40 veces el valor de los envíos de 2019 por este concepto, al alcanzar los US$ 31 millones. En volumen, estos envíos pasaron de 135 toneladas a 4,000 de un año a otro.

Es así que ha llegado a ser significativa la participación de los arándanos en el total de frutas orgánicas exportadas por el Perú el año pasado, pues representaron un 26% de estas.

Cabe señalar que el crecimiento del valor total fue mayor debido al aumento del precio promedio, que subió poco más de US$ 2 a lo largo del año pasado. Mientras que el volumen de los arándanos convencionales crece año a año debido a la gran demanda, el precio continúa en descenso principalmente por la oferta de los países competidores.

En opinión de Yturry, la mayor demanda de este alimento se debe a la gran preocupación por la salud que se ha despertado a raíz de la pandemia. Como se sabe, los arándanos son conocidos por sus propiedades antioxidantes, muy valoradas en la actual situación. En los mercados donde el público ya está acostumbrado a consumir productos orgánicos para cuidar su organismo y el medioambiente, como Estados Unidos y Europa, se ha disparado la compra de esta fruta certificada y libre de pesticidas.

De acuerdo con data obtenida por ADEX, para el cierre del 2021 se proyecta un crecimiento de más del 220% en la exportación del arándano orgánico, en comparación al año pasado, debido a la alta demanda a nivel internacional. Existen países de interés como China o Países Bajos, que presentan una demanda creciente.

Sin embargo, los exportadores continúan apostando por mercados como Estados Unidos como principal destino, gracias a los bajos costos logísticos que implican en comparación a los países antes mencionados.

Mayores costos

Así como producir y exportar productos orgánicos genera una ventaja competitiva, también acarrea cuidados, costos y plazos mayores que en el caso de los productos tradicionales.

De acuerdo con cálculos de Sierra y Selva Exportadora hechos el año pasado, los costos adicionales para la producción de alimentos orgánicos se estimaban entre 5% y 9%. Sin embargo, la diferencia entre los precios de venta de frutos orgánicos y convencionales puede ser más elevada que dicha tasa, como sucede con los arándanos.

El precio promedio de las exportaciones de arándanos frescos orgánicos fue de US$ 9,62% por kg en el 2020, con un máximo de US$ 10.87 en Estados Unidos en octubre, y un mínimo de US$ 4 por kg en Singapur y Países Bajos, en julio y noviembre, respectivamente, de acuerdo con información del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales (CIEN-ADEX).

En tanto, el precio del arándano convencional fue de US$ 6.24 el año pasado, con un nivel máximo de US$ 12.33 en China en noviembre y un mínimo de US$ 2 por kg en Bélgica en julio.

El Perú fue el principal exportador mundial de arándanos, con el 13.4% de participación en el 2020, equivalente a US$ 1,026 millones, un monto 33.7% mayor al del año anterior. Le siguieron en participación Chile (10%) y Países Bajos (7.6%).

En los arándanos frescos, el arándano convencional concentró el 96.3% de los envíos; mientras que, el arándano orgánico solo el 3.7%. En ambos casos, el principal mercado de destino fue EE.UU., según el CIEN de ADEX.

