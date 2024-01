Así, según reportó la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), este martes se incrementó a 97 las carreteras del interior del país afectadas por fenómenos naturales derivados de lluvias sobre lo normal.

En las últimas semanas, se había mantenido en torno a 30 en promedio las rutas que estaban siendo afectadas por precipitaciones pluviales a nivel nacional.

De acuerdo con reportes que recibe Sutran, hasta la tarde de este martes había 96 vías con el tránsito vehicular restringido, y una con el tráfico completamente interrumpido, esta última en la vía Huánuco – Pachitea, en la región Huánuco, debido a la ocurrencia de un huaico.

Además, en esa misma región esa superintendencia reportó otras nueve vías afectadas, también por huaicos, derrumbes y daños en la estructura de un puente.

El mayor impacto en Piura

No obstante, la región más afectada por esta situación era Piura, con 25 tramos de carreteras con el tránsito vehicular restringido, seis de ellos en la vía de la ciudad de Piura a Sullana, por la erosión y socavación del talud y la berma de la vía, debido a intensas lluvias en la zona.

También estaban afectadas las rutas de la ciudad de Piura a Sullana, de esa misma ciudad a la zona de Tambo Grande, y a las localidades de Morropón, Chulucanas y Huancabamba, en la sierra piurana.

Esta situación se produce, aún cuando el jefe del Senamhi de Piura, Jorge Carranza, informó que el fenómeno El Niño en esa región estaba perdiendo fuerza, pero advirtió a no “bajar la guardia”, ante este nuevo pronóstico.

Afectación en otras rutas

En tanto, Sutran reportó también la ocurrencia de restricciones al tránsito de vehículos por este tipo de fenómenos naturales en la ruta a Cajamarca, así como tráfico restringido a seis vías en la región Amazonas.

Igualmente, otras tres vías enfrentaban restricción en el paso vehicular en la región La Libertad, cinco en la región San Martín, igual cantidad en la región Junín, seis en Huancavelica, tres en la ruta de Ica a Ayacucho, entre otras, todas ellas causadas por la erosión, o daños a la infraestructura vial o huaicos y derrumbes.

Sequía en el sur

Mientras tanto, el Senamhi informó a Gestión sus pronósticos de sequías para el periodo de enero a marzo del 2024, según los cuales existe un riesgo medio (entre 60% a 80%) de la ocurrencia de déficit de caudales (por lluvias menores a lo normal) en diversas zonas del sur del país.

En la región hidrográfica del sur ese déficit (sequía) se registraría en la cuenca del río Ocoña que comprende a las regiones de Arequipa (provincias de La Unión, Caravelí, Condesuyos y Camaná); Apurímac (provincias de Parinacochas y Paucar del Sara Sara) y Ayacucho (provincia de Aymaraes).

También hay riesgo medio de que ese déficit de lluvias y menores caudales afecte a los ríos Ilave y Coata, en la región hidrográfica del Lago Titicaca.

Efectos en agro y servicios

Ese déficit hídrico en el sur, indica un informe del Senamhi, pondría en riesgo alto una superficie agrícola total de 709,418 hectáreas, así como a unas 4.3 millones de habitantes en las mencionadas regiones.

Esa sequía, además, indica, podría afectar igualmente la generación de entre cuatro a seis centrales hidroeléctricas, que tienen una potencia efectiva de entre 366, a 700 megavatios (Mw), y la provisión de agua para dieciocho empresas de saneamiento en el sur.





El ministro de Transportes, Raúl Pérez Reyes, fue consultado por el incremento que Rutas de Lima daría en el precio de los peajes. En la actualidad la tasa asciende a S/ 6.50 y subiría a S/ 7.50.

Este ajuste tarifario, según contrato, debe revisarseperiódicamente y modificarse según los niveles de inflación, y el tipo de cambio, explicó el ministro. “Eso ha hecho que el concesionario plantee a la Municipalidad de Lima un aumento. Es esta entidad la que deberá ver si accede o no a dicho aumento y en función a eso, se definirá si se pagará más por el peaje”, sostuvo.

Esto quiere decir que la aprobación sería una decisión que deberá tomar la Municipalidad de Lima, representada por su alcalde, Rafael López Aliaga.

“Es un tema que lo tiene que evaluar la Municipalidad de Lima, pero en principio como regla general los peajes tienen un propósito de contribuir y financiar la operación de mantenimiento de las vías en general, pero la municipalidad es el concedente y debe evaluar si se da o no dicho aumento”, acotó.

En contraste, Julio César Castiglioni, director del Estudio Castiglioni Ghiglino indicó que la municipalidad no puede levantar el incremento de los peajes. “El alcalde de Lima no tiene autorización (para impedir que Rutas de Lima mofique el precio), por eso el convenio se firma por acuerdo del Consejo”. La única salida, menciona, sería la anulación del contrato, que está acompañado con la sentencia y condena de ex funcionarios de la comuna limeña.

Desde el Congreso, la parlamentaria Rosselli Amuruz solicitó al presidente de la Comisión de Transporte y Comunicaciones, que se cite al alcalde y a la concesionaria Rutas de Lima para dialogar ante el anuncio.

Desde Rutas de Lima, precisan que se informará a la ciudadanía, con diez días de anticipación, la fecha en la cual se aplicarán las nuevas tarifas de sus peajes.

