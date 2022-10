Las narrativas fantasiosas sobre la inflación se están desmoronando una tras otra. Como mostró el jueves el informe del índice de precios al consumidor, la inflación sigue siendo frustrantemente elevada y generalizada, contradiciendo la idea de que se ha concentrado en los alquileres y algunas otras categorías idiosincráticas, la última excusa conveniente entre los optimistas del mercado y los ilusos. Para bien o para mal, el problema es profundo y la Reserva Federal no retrocederá en sus aumentos de la tasa de interés hasta que los banqueros centrales piensen que la han eliminado de los diversos rincones de Estados Unidos.

Durante el último año y medio, los de tendencia expansiva han encontrado repetidamente formas novedosas de defender una política de la Fed menos agresiva. Al principio, la inflación se basó en un aumento de los precios de los autos usados. Luego se culpó al incremento de los costos de los productos básicos después de la invasión de Rusia a Ucrania. Ahora hay una tendencia creciente a atribuirlo principalmente a la vivienda, una categoría del IPC altamente ponderada que ingresa al índice con un desfase significativo y bien documentado en relación con los precios del mercado.

Con la excepción de que es mucho más que eso. La inflación de los alquileres está aumentando, por supuesto, pero los últimos datos también muestran que la inflación subyacente, excluyendo los costos de la vivienda, aumentó un 0.5% en el último período mensual. Mirando el cambio en los últimos tres meses, el índice ajustado está aumentando a un ritmo anualizado del 4.4%, no tan malo como la tasa anualizada del 6% de la cifra subyacente en general, pero sigue siendo preocupante, especialmente porque la presión alcista ahora se está vinculando a categorías relacionadas con servicios.

En los meses más recientes, los precios se han disparado para una miríada de categorías que incluyen servicios para mascotas, seguros de automóviles y recolección de basura, entre otros ejemplos. El índice intermensual muestra que el 65% de la participación ponderada de la canasta del IPC aumentó el mes pasado a una tasa anualizada del 4% o más. Una vez más, ha habido cierta mejora, pero el problema es tan amplio y profundo que no se puede descartar un resurgimiento, especialmente si la Fed no presta atención. La inflación se mueve rápidamente de una categoría a otra y los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto con derecho a voto ya han abandonado su hábito de torturar los datos para justificar una alta inflación general, pero los participantes del mercado aparentemente no lo han hecho.

Eso no significa que la inflación subyacente se mantendrá tan alta como lo ha hecho recientemente y, de hecho, la mayoría de los economistas y votantes de la Fed esperan que se modere significativamente en el 2023. Pero las últimas cifras ciertamente validan el camino declarado por el banco central hacia un rango objetivo de los fondos federales de 4.5% a 4.75% a fines del 2023, incluido un aumento de 75 puntos básicos en la próxima reunión, que se realizará la primera semana de noviembre. Anna Wong, economista jefe para EE.UU. de Bloomberg Economics, proyecta que la tasa llegará al 5%.

También hay algo de verdad en las preocupaciones de los que tienen una postura más expansiva acerca de que la inflación de la vivienda es noticia de ayer, pero los encargados de la política monetaria ya están al tanto del tema. Por diseño, la inflación de la vivienda en el IPC va a la zaga de los precios de mercado por un año o más, en parte por razones técnicas y porque los datos intentan capturar el precio de todos los alquileres suscritos, no solo los recientes, lo que significa que la mayoría solo se renueva una vez al año. El componente representa un tercio del IPC general, por lo que claramente tiene el potencial de distorsionar los números generales. Y si la inflación de la vivienda fuera realmente un caso atípico y la Reserva Federal siguiera impulsando un endurecimiento monetario agresivo, eso sería una señal de alerta. Pero por ahora, no lo es.

Hay muchas buenas razones para preocuparse por la campaña de la Fed, por lo que no se puede culpar a los de tendencia expansiva por intentarlo. Los primeros 3 puntos porcentuales de los aumentos de tasas de este año aún se están abriendo paso en la economía, y existe una posibilidad elevada y creciente de que la agresividad de la Fed lleve a EE.UU. a una recesión. Si eso sucede, muchas personas pueden creer razonablemente que la cura de la inflación será peor que la enfermedad, un debate que deberíamos tener, aunque parece que los miembros de la Fed ya han tomado una decisión. Pero no tiene sentido minimizar el problema. No se trata solo de autos usados, combustible o vivienda; es una inflación estructural generalizada, y ya es hora de que todos lo acepten.