La crisis social y las protestas en el país también impactarán en una de las fechas más importantes para las parejas y amistades.

Así, por el Día de San Valentín (14 de febrero) se estima que los peruanos serán más cautos en sus gastos, por lo que destinarán entre S/ 100 y S/ 150 para esta fecha, cifra menor al gasto promedio que realizaron el año pasado (entre S/190 y S/250), señaló la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

“Con la actual incertidumbre, los peruanos serán cautelosos con sus compras, y es que están más preocupados por la canasta básica y por los productos de primera necesidad; así que sus compras para este 14 de febrero serán más pensadas”, comentó la presidenta del gremio de Retail y Distribución de la CCL, Leslie Passalacqua.

Añadió que los productos de mayor preferencia en estas fechas son los chocolates, ramos de flores, perfumes, joyas y peluches. Así también, se optará por una cena romántica.

Ventas online

En cuanto a la comercialización por el Día de San Valentín, Leslie Passalacqua indicó que debido a la situación actual también se espera una menor venta respecto a lo esperado inicialmente en el sector retail, sin embargo, la expectativa es mantener un crecimiento de 3%, tal como se registró el año pasado. Añadió que la referida campaña representa el 8% de la venta anual de las empresas del sector retail.

Resaltó que varias empresas de esta industria se están enfocando más en la venta online, ya que la comercialización en las tiendas físicas ha disminuido en ciertas regiones por los disturbios.

En esa línea, comentó que, en esta campaña, el consumidor prefiere por lo general el uso de las tarjetas (sea débito o crédito).

De este modo, se realizarán más del 60% de compras en el sector retail con el dinero plástico, con el fin de aprovechar diversas promociones y/o descuentos. Precisamente, la ejecutiva recordó que el año pasado más del 50% de limeños realizó con anticipación sus compras de San Valentín. Por ese motivo, desde enero del presente año, se han lanzado promociones y descuentos desde 50% hasta 70%.

“Para este Día de San Valentín, la gran mayoría de los operadores ampliarán sus promociones, ya que necesitan recuperar las ventas perdidas por las protestas, sumado a que en el verano las campañas son de liquidación y el margen es mucho menor”, detalló Passalacqua.

La representante empresarial comentó que las empresas de su sector hacen flujo en estos meses para la siguiente campaña de vuelta a clases (escolar) y Día de la Madre, esta última es la segunda campaña más fuerte del año.

Anotó que, si bien el año no comenzó bien para las empresas, y hasta la fecha no hay mejoría para resolver las protestas, lo importante es seguir trabajando con optimismo. “Es la única forma de poder contribuir con nuestro país. No podemos paralizarnos”, puntualizó.