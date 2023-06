Así lo indicó a Gestión la presidenta de la Asociación de Empresarios de Gamarra, Susana Saldaña, al señalar que ese fue el compromiso del titular del Ministerio de la Producción, Raúl Pérez - Reyes hacia el gremio, y que luego fue anunciado en una conferencia de prensa.

“El ministro de la Producción se ha comprometido en que antes de fines de junio debería estar presentado el decreto supremo en el cual están cambiando el requerimiento del 50% de encuestas (para aplicar las salvaguardias). Tiene que reducirse y acercarse la norma a lo que exige la Organización Mundial de Comercio (OMC)”, apuntó.

Precisamente, en mayo pasado el ministro adelantó que se harían cambios a la norma de salvaguardia para hacer más sencillo realizar el análisis, la investigación y determinar los criterios para posteriormente evaluar su aplicación.

Gestión se comunicó con el Ministerio de la Producción (Produce) para conocer si se emitirá la mencionada norma, sin embargo, al cierre de esta nota no obtuvimos respuesta.

¿Qué dicen las normas sobre salvaguardias?

Según la OMC, un país puede aplicar salvaguardias (restringir temporalmente las importaciones de un producto o aumentar aranceles) para proteger a una rama de producción nacional específica de un aumento de las importaciones de un producto que cause o amenace causar daño grave a esa rama de producción.

En tanto, según el Decreto Supremo N° 020-98-ITINCI sobre salvaguardias de textiles y vestido de Perú establece que se entenderá como una proporción importante de la producción nacional, “una empresa o grupo de empresas que representen cuando menos el 50% de la producción nacional total del producto de que se trate”.

Precisamente, Saldaña considera que el informe del Indecopi que recomienda no aplicar salvaguardias a las confecciones chinas no consideró esa muestra, para lo cual se debieron realizar encuestas.

“Siempre se cae (la investigación) por estas encuestas que deben realizarse a las empresas porque nadie dice quién debe tener el presupuesto. El Indecopi no tiene presupuesto para levantarlas y en su momento el INEI no le dio prioridad. (...) La encuesta que aplicó el Indecopi no refleja realmente la situación del sector porque estamos en pérdida y en rojo desde hace rato”, dijo.

Finalmente, la representante de los textileros de Gamarra insistió al Gobierno en realizar un nueva investigación “con la participación realista de las empresas” y así determinar la aplicación de salvaguardias a la importación de prendas chinas, luego que en marzo pasado la administración de Dina Boluarte decidiera no aplicarla.

