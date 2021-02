El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) planteó imponer salvaguardias provisionales sobre las importaciones de confecciones originarias de China y Bangladesh, correspondiente a un incremento de 20 puntos porcentuales en el arancel general actualmente vigente sobre tales importaciones (11%), por un periodo de 200 días calendario.

Indecopi dice que la medida ayudará a proteger la industria nacional, pues en los últimos años las importaciones de prendas de vestir de estos dos países se incrementaron, pero los precios con los que llegan al país bajaron.

Entre 2016 y 2019, las importaciones de confecciones de China y Bangladesh crecieron 64.1%, mientras que en plena pandemia, de enero a setiembre del 2020, se mantuvieron estables (- 2.9%).

En los precios de importación hubo una tendencia a la baja. Fue de US$ 1.67 en el tercer trimestre de 2020, por debajo de similares trimestres de 2016, 2017, 2018 y 2019, que fue de US$ 2.69, US$ 2.63, US$ 2.39 y US$ 2.48, respectivamente.

Poca afectación

Indecopi señala que si bien resulta probable que la imposición de una medida de salvaguardia provisional genere un aumento del precio de venta final del producto chino y bangladesí, dicho aumento sería de menor magnitud que el incremento de los aranceles (20%).

Esto porque una proporción del incremento arancelario sería absorbida por la reducción del margen de ganancia de los comercializadores, considerando que, durante el periodo de análisis, la reducción del precio de las importaciones (30.4%) coincidió con un incremento (5.2%) del índice de precios al consumidor de prendas de vestir y confecciones, lo que favoreció la rentabilidad de las ventas internas de los importadores.

CIFRAS Y DATOS

Participación. Indecopi señala que hay un incremento en el mercado de ropa de China y de Bangladesh, pero una caída de los que reproducen en el mercado nacional y otros países.

Posición. China y Bangladesh registraron una amplia capacidad exportadora, lo cual les permitió ubicarse como los principales exportadores de confecciones a nivel mundial.