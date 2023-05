Para evitar el quiebre de sus actividades, la representante del gremio comentó que hay un proyecto de ley en el Congreso que propone reducir el Impuesto General a las Ventas (IGV) de 18% al 8% para las microempresas del rubro de belleza, tal como se hizo con los restaurantes y hoteles.

En la iniciativa Nº 4450/2022-CR, presentada el día 10 de marzo de 2023 por el congresista José Pazo Nunura (Somos Perú), se propone dictar medidas tributarias y comerciales que fortalezcan el emprendimiento de los microempresarios del rubro de belleza hasta el 31 de diciembre de 2025.

“Es importante para nosotros que se apruebe este proyecto, porque los productos que utilizamos son importados y ha aumentado en un 30%, debido a que el dólar en los primeros meses estuvo al alza, ahora ha bajado un poco, pero es volátil. Entonces, es muy complicado mantenernos”, dijo a Gestion.pe.

Igualmente, Antezana señaló que la mayor parte de las ganancias de las peluquerías se van en el pago de alquiler, que representa cerca del 40% de sus gastos. Precisó que arrendar un local pequeño cuesta aproximadamente entre US$ 500 y US$ 700 mensuales, mientras que uno más grande, de seis sillones, oscila en US$ 1,000 o US$ 2,000.

En esa línea, la presidenta de APEB manifestó que de los 50,000 salones de belleza un 30% han migrado del Régimen Especial de Renta (RER) al Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS) por la situación económica.

“Es que no pueden sostenerse más por sus ingresos bajos y prefieren pagar la cuota de S/ 50 si es que llegan al tope de S/ 8,000 mensual”, declaró.

A detalle, refirió que ahora hay 39,000 empresarios de este sector bajo el régimen del NRUS, 7,000 en el RER y 475 en el Régimen General.

Las peluquerías tratan de salir adelante.

Buscan formalidad en el rubro de belleza

Bajo ese contexto, Antezana pidió a los funcionarios impulsar el rubro de belleza, en donde se ha duplicado los trabajadores independientes: ahora son 5,725 que están en la informalidad .

La experta en belleza sostuvo que muchos hacen servicio a domicilio o trabajan por horas en las peluquerías porque no pueden mantenerlos en planilla.

“Creemos que si nos dan el salvavidas de reducción del IGV, por dos años, estos 5,000 independientes podrían regresar a tener sus negocios y ser formales. Además, reactivaría el rubro de belleza y podríamos crecer al cierre del año en un 10% en facturación”, apuntó.

Al respecto, Gabriela Bohl, analista y consultora de salones de belleza, expresó que los trabajadores independientes en este sector no emiten facturas ni recibos por honorarios. “Habría que buscar la manera de formalizar a esos estilistas que van a domicilio, que no hay ningún tipo de control”, refirió a Gestion.pe.

También comentó que arrastramos un tema de formalización en los salones de belleza, en general, y que se debería porque no hay mucha información clara sobre los impuestos o planilla del personal.

“Hay mucho desconocimiento, este es un sector que se evade muchos impuestos. La mayoría no quiere salir del RUS porque no se les informa los beneficios que van a recibir, como más acceso a préstamos bancarios, y solo se quedan con lo ‘negativo’ que es pagar impuestos”, anotó.

Añadió que así como hay fiscalizadores, el personal debería visitar explicando cuáles son los beneficios de la planilla e impuestos, para atraer al sector a la formalidad.

“Hay una deuda pendiente. Este negocio tiene que formalizarse tanto en la parte tributaria como laboral y eso falta mucho por trabajar”, acotó.

Sumado a ello, Bohl consideró que con los salones de belleza no hay un trato igual como los restaurantes y hoteles, que reciben el beneficio de solo el 8% de IGV.

“Es una forma que podría ayudarles a tener, digamos, un poco más de margen, para poder cumplir con otro tipo de obligaciones con el personal”, subrayó.

Perfil del cliente

Si bien siguen su camino a la recuperación, la presidenta de la Asociación Peruana de Empresarios de Belleza (APEB) dejó en claro que las empresas que están relativamente sólidas en el mercado son las peluquerías que ya tienen más de 10 años y algunas grandes cadenas.

“El perfil del cliente ha cambiado. Ahora analizan y ven si el salón de belleza tiene de tres años a más para atenderse, porque no quieren arriesgarse a sufrir algún percance”, aseveró.

Asimismo, la microempresaria mencionó que antes, en promedio, las personas iban dos veces a la semana a la peluquería, pues ahora van una o dos al mes, ya que su economía está golpeada.

