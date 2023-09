En una nueva edición del Salón Gestión-PBS, Mercedes Araoz, profesora principal de la Universidad del Pacífico, dictó una clase magistral acerca de Prospectiva económica y de negocios para el Perú. Conozca una reseña sobre los principales puntos de la ponencia.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) proyecta un crecimiento de 3% para el 2024. Para Araoz, lograr ese crecimiento sería “una gran bendición”, considerando que para el 2023 el crecimiento proyectado por el Gobierno es de 1.1% (aunque analistas esperan un resultado mucho menor); pero se trataría de una “bendición que no alcanza”.

“Un país que crece a 3% con una población que se incrementa a casi 2%, significa que realmente no estamos creciendo al ritmo que se debería. Con eso no resolvemos los problemas de pobreza”, destacó.

Mercedes Araoz recordó que incluso hay analistas que proyectan para el 2023 una economía que se expande solo 0.6%, lo que significa claramente más pobreza en el Perú.

“Más pobres que van a tener rabia porque están desatendidos, están perdiendo sus empleos formales y tienen que ver cómo se las arreglan. La pobreza es muy dura, y países como nosotros que estamos con ingresos medios nos lleva a situaciones de políticas muy delicadas como las que hemos vivido, que pueden “encenderse la pradera” muy rápido. Hay que estar muy atentos a eso”, mencionó.

La economista subrayó que la pobreza no se resuelve solo con programas sociales, por el contrario, la clave es generar sobre todo empleo formal, “y no lo estamos haciendo”.

“Este año ha sido pésimo por las huelgas, por el fenómeno de El Niño, porque la pesca industrial ha sido un desastre, la manufactura primaria -atada a la pesca- tampoco ha tenido un buen desempeño y a la manufactura no primaria le ha ido mal. Nada está andando como debería ser” destacó.

Frente a ello, dijo que el próximo año se hace imperativo entregar un esfuerzo real. “Crecimos gracias a la minería. Porque un proyecto, Quellaveco, empezó a fines del año pasado. Es la minería la que nos sostiene. Entonces, tenemos que trabajar con lo que tenemos ventajas comparativas, y a partir de esa ventaja comparativa, impulsar las ventajas dinámicas que aún existen: agricultura, acuicultura, la propia manufactura, entre otros”, mencionó en su ponencia.

Con Punche Perú

Araoz comentó que el plan estandarte del Gobierno, Con Punche Perú, está enfocado más en el gasto para el consumo y poco para “mover la aguja” de la inversión. “Eso me preocupa, que no estamos viendo ese desarrollo en particular”, remarcó.

En otro momento, también recordó que el Poder Ejecutivo quiere “revivir” el Plan Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP). Frente a ello comentó que espera que lo traigan nuevamente a la palestra, pero con capacidad ejecutiva, es decir, “con proyectos que realmente se puedan ejecutar”.

Política fiscal

Si bien no tenemos el reto de reducir deuda pública, Araoz insistió que el Perú debe ser prudente con su manejo de política fiscal: “Tenemos buena política monetaria, pero una buena política fiscal nos ayuda”. En este contexto, habló de la necesidad de tener un MEF fuerte para orientar a las otras carteras.

“No podemos tener un MEF que no tiene fuerza para orientar al resto de sus colegas (ministros). No puede ser que un ministro de Energía y Minas diga que (los lotes) tienen que ser para Petroperú. Ahora dice: “ya no le vamos a dar a Petroperú la concesión, se la vamos a dar temporalmente”. ¿Qué es eso de temporal? Acá lo temporal se vuelve permanente. Estamos cambiándole las reglas de juego a la inversión”, anotó.

América Latina

Para la también exministra de Economía y Finanzas, Perú era líder de crecimiento en América Latina del 2001 hasta el 2022, pero ya no. “Ya no somos los que crecemos rápido, ya no estamos ofreciendo esas oportunidades”, comentó.

En materia de crecimiento económico el Perú ya no va rápido y no está mostrando señales aún de mejora: “Hay otros países que muestran dinámicas mejores, Uruguay, Panamá, República Dominicana. Son países más chicos, pero tienen dinámicas que te hacen preguntarte: ¿nosotros qué estamos haciendo para atraer esos capitales? No lo hacemos y no lo pensamos”, puntualizó.