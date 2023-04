Según datos del BCR, los ingresos promedio en el sector formal privado en febrero, pese a haberse incrementado en términos nominales (4.2%), tuvieron una caída de 4.1% en términos reales (descontada la inflación).

De enero a febrero, la caída en términos reales es de 4.5% respecto del mismo periodo del 2022, y de 6.5% si se compara con igual lapso del 2020 (antes de la pandemia).

“Las cifras muestran una realidad en el mercado laboral peruano. Esto quiere decir que todos los avances de mayor empleo formal son mermados por la caída de los salarios reales debido a la inflación. Esto poco a poco se va a reflejar en el consumo privado“, afirmó a Gestión el economista y socio de Macroconsult, Elmer Cuba.

¿Por qué caen los salarios reales en minería?

Este impacto es más acentuado en el sector minero, donde hubo una contracción de los salarios en términos nominales y reales, de 19.2% y 25.8%, respectivamente, en el segundo mes del año.

“Lo que ha pasado con minería es un caso atípico, pasando quizá por un adelanto de bonos o reparto de utilidades en (febrero) 2022 -ver tabla-, y eso termina por verse en una cifra negativa (en los salarios) ese mismo mes en el 2023. En general, todos los sectores han pasado por esa reducción de salarios reales”, apuntó Cuba.

De enero a febrero, la caída en términos reales de los salarios en la minería fue de 18.8% respecto del mismo periodo del 2022.

Víctor Fuentes, economista jefe del Instituto Peruano de Economía (IPE), señaló que, teniendo en cuenta la elevada inflación, un menor reparto de utilidades (a los trabajadores) este año explicaría la reducción de los salarios nominales y, en consecuencia, reales.

Ello obedeció a los menores precios del cobre en el 2022 respecto del 2021, factor que se estaría reflejando, en los primeros meses del 2023, en un reparto de beneficios más acotado a los trabajadores del sector minero, sostuvo.

Según datos de BBVA Research, el precio promedio del cobre fue de US$ 4.22 en el 2021, mientras que en el 2022 descendió a US$ 4.

Por su parte, el BCR menciona que las utilidades del sector minero fueron de US$ 6,173 millones en el 2022, por debajo de los US$ 8,022 millones del 2021.

“Tiene que ver con los resultados del 2021 y 2022. En el primero hubo un récord de exportaciones influenciado principalmente por el precio (de los metales), mientras que en el 2022 los precios se mantuvieron altos, aunque no tanto (como en el año previo), y con el volumen que estuvo comprometido por la paralización de las minas como Las Bambas y Cuajone (por conflictos sociales). Estos resultados generan utilidades y se refleja en los meses de febrero o marzo, con el pago de las mismas (utilidades)”, indicó Fuentes.

En construcción, comercio y servicios la inflación afectó los salarios

Los salarios en los sectores construcción, comercio y servicios también sufrieron contracciones, en términos reales, en febrero. Las caídas fueron de 5%, 3.5%, 1.7%, en cada caso.

“La inflación ha restado los salarios reales, y no todos los sectores tienen la capacidad de renegociar al alza sus ingresos. En el caso de comercio y servicios, los mercados laborales están poco dinámicos. La gente cuida su puesto y las empresas no pueden subir salarios si no venden más”, expresó Cuba.

Del mismo modo, Fuentes refirió que los sectores de comercio y servicios se afectaron por la desaceleración del consumo, que se deterioró más rápido por los conflictos sociales en el sur.

“(Los bloqueos y conflictos sociales) explican la caída en el consumo, sobre todo en las regiones más afectadas por los conflictos sociales. Los sectores comercio y servicios todavía están recuperando sus niveles de empleo prepandemia, pero es difícil mejorar mucho los salarios cuando tu actividad económica se viene ajustando”, indicó.

En tanto, las remuneraciones en el sector construcción son afectadas por la desaceleración de esa actividad, dijo. Ello evita que los salarios aumenten, o lo hagan lo suficiente como para compensar la inflación, acotó.

“Es un sector con un panorama cada vez menos positivo, incluso cae 8% en número de puestos de trabajo en febrero. Esto tiene mucho que ver con la incertidumbre política (que afecta la inversión privada), y se refleja en la contracción en el consumo de cemento entre enero y febrero”, manifestó Fuentes.

