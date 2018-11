Roque Benavides: "Hay una campaña de destrucción contra el sector privado"

Paracas. El presidente de la Confiep, Roque Benavides, aseguró que existe una campaña de destrucción contra el sector privado por parte de las autoridades judiciales del Perú y calificó de injusto el trato que se está dando a su predecesor Ricardo Briceño .

"Yo les puedo asegurar, que hemos demostrado con toda la documentación, que lo que se le está haciendo vivir a Ricardo Briceño es absolutamente injusto. Mencionar a la Confiep es absolutamente injusto", dijo durante su participación en CADE 2018.

Cabe señalar que la Fiscalía de la Nación incluyó a Brice ño como miembro de una organización criminal junto a Keiko Fujimori, como parte del caso "Cócteles"



Indicó que esta situación le hace pensar que hay una campaña en contra del sector privado.

"Por favor no seamos ingenuos, lo que hay acá es una campaña de destrucción. Se ha destruido a algunos partidos políticos, bueno pues ellos tendrán que defenderse, y nosotros tendremos que defender la institucionalidad del sector privado", enfatizó.

Benavides insistió en que la sostenibilidad de un país implica el cuidado del medio ambiente, el desarrollo social y el desarrollo económico.

"Sin los tres aspectos no hay sostenibilidad y por supuesto, no puede haber odio, no puede haber persecución injusta, por lo que la presunción de inocencia es fundamental. Yo creo que estamos viviendo un momento de tratar de transparentar todo pero de repente nos estamos excediendo", aseveró.

En ese sentido, subrayó que se están cometiendo excesos contra Ricardo Briceño y la Confiep.

Quien también salió en defensa de Briceño fue Oscar Espinosa, presidente de Ferreycorp, y pidió a la Fiscalía de la Nación y al Poder Judicial que "sean creíbles" en sus acciones.

"Para eso tienen que ser rápidos, equitativos y objetivos", puntualizó.

Por ello, señaló que se está cometiendo una "injusticia muy grande" contra Ricardo Briceño por la demora en el proceso de su investigación.

"Se puede entender que se enjuicie o se investigue a cualquier persona, estamos obligados a responder por nuestros actos, pero cuando se sabe, como sabemos nosotros, que no hay ninguna causa verdadera y que la Confiep actuó con absoluta corrección", dijo.

Añadió que los fondos que recaudó la Confiep en la gestión de Briceño fue para una campaña en favor de la inversión privada y provinieron de aportes de empresas privadas, que fueron bancarizadas y no provenían de lavado de activos.

"Todo eso está demostrado fehacientemente y sin embargo pasan meses y meses, y no se le saca de la investigación", puntualizó.