La semana pasada, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció que la final de Copa Libertadores de América sería en la ciudad de Lima, luego de desestimar a Santiago de Chile por la situación política que vive el país del sur.

De acuerdo con un informe publicado por El Comercio el último fin de semana, la decisión de elegir a Lima como la nueva sede del partido que jugarán los equipos de Flamengo de Brasil y River Plate de Argentina se tomó porque habría un compromiso del propio presidente de la República, Martín Vizcarra, de otorgar exoneraciones tributarias para la realización del evento.

¿Qué impuestos pagan los eventos deportivos internacionales que desarrollan en el país? Según el tributarista Walker Villanueva son dos: el Impuesto General a las Ventas (IGV) y el Impuesto a la Renta.

“Normalmente estos eventos deberían pagar IGV, pero por un vacío en la norma no lo hacen. Sí deberían pagar el Impuesto a la Renta”, dijo.

Por su parte, el tributarista Jorge Picón afirmó que el IGV se paga por la importación de bienes que los equipos deportivos necesitan para sus actividades, mientras que el Impuesto a la Renta se cobra a las ganancias generadas por la actividad dentro del país.

Exoneración en debate

“A inicios de año, la FIFA quitó la sede a Perú del Mundial sub 17 por no otorgar los beneficios tributarios que se dan en todos los países de manera regular”, recordó Picón.

Explicó que a nivel internacional existe una lista general de temas que entran en las exoneraciones tributarias en eventos deportivos como el IGV a la importación de bienes de manera temporal o el Impuesto a la Renta a los premios que reciben los deportistas o clubes de fútbol.

En este caso está en juego un premio de US$ 18 millones, de los cuales US$ 12 millones serán para el campeón y US$ 6 millones para el subcampeón.

Este no es un premio que se acumuló, como en otros torneos, sino que es independiente de las otras fases del torneo. “Cada vez que se juega una parte del torneo pagan los premios”, refirió el gerente de Marketing de Alianza Lima, Benjamín Romero.

Es por ello que tanto Walker Villanueva como Jorge Picón consideran que al estar en juego todo el premio en Lima el Estado peruano sí debería de cobrar el 30% del Impuesto a la Renta respectivo, pues la actividad para acceder a estos, como es el partido de fútbol, se realizará en el Perú.

La exoneración del Impuesto a la Renta para la final de la Copa Libertadores depende de una ley que debería darla el Congreso, pero al estar disuelto es el Poder Ejecutivo el que deberá emitir la norma a través de un decreto de urgencia.

“El Gobierno ha gritado a los cuatro vientos que puede emitir decretos de urgencia en materia tributaria. Actualmente, esta decisión está en manos del presidente de la República, que tiene la función de Poder Ejecutivo y Legislativo en uno”, dijo Jorge Picón.

El presidente Vizcarra debería emitir un decreto de urgencia para exonerar tributos.



23 de noviembre se realizará la final de la Copa Libertadores, que por primera vez será en partido único.



Duelo de equipos millonarios

En el 2018, River Plate de Argentina, conocido como el “millonario” tuvo un déficit económico de 521 millones de pesos argentinos (cerca de US$ 80 millones). Esto, según su propio presidente, Rodolfo D’onofrio, se debe a que el club invirtió en la compra de muchos jugadores para mantener el nivel competitivo a nivel internacional, además de la devaluación que sufrió su moneda por la crisis económica del país.

Por su parte, Flamengo de Brasil es el club de fútbol más rico de dicho país, con un presupuesto anual de 750 millones de reales (US$ 200 millones) e invirtió más de US$ 100 millones en traspasos este año, según un informe del diario El País.