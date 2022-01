Uno de los sectores más golpeados con la crisis sanitaria y económica es el de servicios, sobre todo en algunas actividades como alojamiento y restaurantes (que a noviembre del 2021, no superan el nivel precovid). En este sentido, los gastrobares -por ejemplo- mencionan que su recuperación aún es difícil y sus ventas aún no logran alcanzar los niveles del 2019.

Francisco Belaunde, vocero de la Unión de Gastrobares del Perú (UGP) dijo a Gestión que el golpe de la pandemia del covid-19 obligó a que entre 2020 y 2021 cerraran alrededor del 40% de los locales que existían en el país, pasando de unos 5,000 a solo 3,000.

Sin embargo, en la segunda mitad del año pasado, con la flexibilización de las restricciones, se logró alcanzar -entre los que “sobrevivieron”- el 50% de las ventas registradas en similar periodo del 2019. Pero, tras el impacto de la nueva variante ómicron y el aumento de los contagios, sumado a las nuevas disposiciones, se podría retroceder en lo avanzado.

“Entre julio y diciembre del año pasado, los locales que pudieron sobrevivir estuvieron reactivándose. Pero ahora viene el ómicron y nos ha mandado de nuevo una restricción de horario, en mi opinión, brutal para la situación”, precisó.

-El verano-

Para Belaunde, si se mantienen las restricciones de aforo y -sobre todo- el toque de queda (12:00a.m. a 4:00 a.m.) durante el verano, las ventas de los gastrobares en el país en el primer trimestre de este año representarían solo el 30% o 40% de lo que se alcanzó en similar periodo del nivel precovid.

“El 70% de lo que se vende en un día es en el horario de la noche. Nosotros teníamos un horario de atención que iba desde las 7p.m. hasta la 1 a.m., porque el toque de queda empezaba a las 2 a.m. Pero ahora con la baja a medianoche, nos redujeron más de tres horas (en la atención). A esto se suma la reducción del aforo”, remarcó.

Es más, el representante del gremio dijo que están prescindiendo de personal en los gastrobares porque “con solo tres horas realmente de funcionamiento, no se pueden mantener”.

-Alquileres-

Hasta el año pasado, el tipo de cambio subió y se mantuvo por encima de los S/ 4.00, lo que impactó en el costo de los negocios. Pero ahora, ya se registra una menor cotización: ayer cerró en S/ 3.85 por dólar. Durante el periodo de alza, ¿los gastrobares lograron cambiar sus contratos de alquiler a soles?

Belaunde explicó que no se optó por esa medida con los arrendadores, sino que muchos propietarios y locatarios entre 2020-2021 llegaron a un acuerdo para la reducción del monto de alquiler.

“Algunos propietarios llegaron un acuerdo… pero, por ejemplo, en centros comerciales, no se quiso reducir. Pero en locales particulares, se hicieron acuerdos para una rebaja de distinto porcentaje de sus alquileres”, refirió.

-Ayahuasca-

(Foto: Giovani Alarcón)

Francisco Belaunde también es gerente general y accionista de Ayahuasca Restobar. Sobre el particular, comentó que -tras las restricciones- actualmente están vendiendo el 25% de lo que se alcanzó los primeros diez días de enero. “Siempre hemos abierto de lunes a domingo, pero nos han bajado al 25%”, refirió.

Aún así, mencionó que no está en los planes de Ayahuasca reducir los días de atención. “Mantener un horario y al público es todo un tema, porque uno deja de abrir y la gente que encuentra cerrado no vuelve a ir, no es tan fácil informarlos. Entonces, tenemos que tener menos personal y tratar de abrir todos los días”, puntualizó.

“Esperemos que esto no dure… que para marzo nos podamos recuperar, tal vez sin toque de queda. Nosotros en realidad apostamos por esto”, finalizó.