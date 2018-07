Reservas Internacionales Netas aumentan en US$ 441 millones en lo que va de julio

Al 3 de julio, las Reservas Internacionales Netas (RIN) totalizaron US$ 59,521 millones, mayores en US$ 441 millones al saldo registrado a fines de junio, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

El ente emisor explicó que el incremento se debió principalmente al aumento de los depósitos, tanto del sistema financiero (US$ 359 millones) como del sector público (US$ 64 millones).

“Las RIN están constituidas por activos internacionales líquidos y su nivel actual es equivalente a 27% del PBI”, refirió el BCR.

RIN BCR

Posición de cambio

El BCR también informó que la posición de cambio al 3 de julio fue de US$ 38,143 millones, mayor en US$ 23 millones al saldo de junio y superior en US$ 650 millones al nivel registrado a fines de diciembre de 2017.