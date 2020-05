La Cámara de Comercio de Lima (CCL) cuestionó que los trámites dispuestos por el Ejecutivo para solicitar la reanudación de actividades empresariales no sean claros ni ágiles, en el marco de la primera fase de reactivación económica.

En ese sentido, el gremio empresarial pidió al presidente de la República, Martín Vizcarra, que disponga una inmediata implementación de la reanudación de las actividades económicas comprendidas en este primer tramo, a fin de garantizar los puestos de trabajo e ingresos de millones de familias.

La CCL consideró que se debería requerir a las empresas formales la presentación de los correspondientes protocolos sanitarios de forma virtual, mediante una declaración que no demande mayor trámite.

“Se han establecido 27 actividades empresariales que pueden reanudar sus operaciones en la Fase 1; sin embargo, muchas de las empresas formales no logran hasta ahora empezar a operar pues, además de tener que cumplir con protocolos y exigencias que cambian casi todos los días, tienen que obtener una autorización a través de trámites que no son claros o que simplemente no han sido implementados”, dijo la presidenta de la CCL, Yolanda Torriani.

Por otra parte, la organización también demandó que se cumpla con hacer llegar el programa Reactiva Perú a las 350,000 empresas formales que ofreció el Gobierno, pero con créditos que tengan una garantía del 100%.

Para la CCL, la banca debe atender con celeridad “a los cientos de miles de empresas formales que se encuentran asfixiadas por falta de liquidez”.

De otro lado, Torriani consideró “evidente” que las empresas formales están siendo “sometidas a un trato discriminatorio, injustificado y desalentador frente a la informalidad que opera sin mayores contratiempos y sin cumplir ningún protocolo sanitario”.