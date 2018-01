Donald Trump: ¿Quiénes son los ganadores y perdedores de su ofensiva comercial?

Los aranceles tienen como objetivo castigar y proteger. No es fácil determinar quiénes resultarán ganadores o perdedores tras la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a los paneles solares y las lavadoras.

Si bien los ganadores obvios son los fabricantes estadounidenses, que probablemente se volverán más competitivos, las compañías extranjeras que hayan desarrollado una presencia local también podrían obtener una ventaja.



Del lado de los perdedores, los fabricantes de electrodomésticos en el extranjero se verán perjudicados, pero los niveles de aranceles para algunos fabricantes de paneles solares fuera de Estados Unidos podrían no ser tan altos como habían previsto.

Estos son algunos de los ganadores:

Whirlpool Corp.: esta es la compañía que inició el alboroto de las lavadoras tras presentar una petición en 2011, y ha estado buscando compensación desde entonces.



La compañía con sede en Benton Harbor, Michigan, ahora está mejor posicionada para ganar participación en el mercado: ya tiene alrededor del 43% del mercado de lavadoras en EE.UU.



Qingdao Haier Co.: la compañía china se encuentra en una posición favorable principalmente gracias a su compra por US$5.600 millones del negocio de electrodomésticos de General Electric Co. en 2016.



Haier ahora tiene la opción de aumentar la producción en la planta de Louisville, Kentucky, y así eludir el arancel del presidente Donald Trump.



First Solar Inc.: esta compañía de Tempe, Arizona, se beneficiará, dado que aumentarán los costos de los paneles extranjeros de la competencia.



Y el tipo de paneles de película delgada que produce puede estar exento de los aranceles aprobados el lunes.



SolarWorld Americas y Suniva Inc.: los dos fabricantes de paneles solares que presionaron al gobierno de Donald Trump por los aranceles resultarán claramente ganadores, ya que la medida aumentó el valor de las compañías (y ayuda a sus deudores) mientras exploran posibles ventas.



Las relaciones comerciales entre EE.UU. y China: perversamente, los aranceles pueden ser un paso hacia la resolución de una disputa comercial solar mucho mayor con China que se remonta al menos a 2012.



Trump dijo en su declaración que el Representante de Comercio de EE.UU. sostendrá conversaciones que podrían llevar a una "resolución positiva" a las medidas de comercio solar que se impusieron anteriormente a los productos solares chinos y al polisilicio estadounidense.



Longi Green Energy Technology Co.: aquí se ve la importancia de la ubicación. Si este fabricante solar chino sigue con sus planes de producir celdas y módulos en EE.UU., podría seguir en el juego y obtener una ventaja sobre sus pares.



India: el mayor cliente solar de China podría ganar si decide no imponer sus propios aranceles y saca provecho de los posibles precios más bajos a medida que los proveedores buscan nuevos mercados, según la consultora de energía Wood Mackenzie.





Y los perdedores:

Trabajadores estadounidenses: habrá empleos en riesgo, en ambas industrias.



La Asociación de Industrias de Energía Solar proyectó 23,000 puestos de trabajo perdidos este año en un sector que empleaba a 260,000 y advirtió que los aranceles demorarán o eliminarán miles de millones de dólares en inversiones solares.



Responsables estatales de estados de EE.UU. donde Samsung Electronics Co. y LG Electronics Inc. han construido plantas, como el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, advirtieron el año pasado que el impuesto podría perjudicar a los trabajadores y al crecimiento económico.



LG dijo en un comunicado que el resultado obstaculiza la puesta en marcha de su nueva planta en el país y amenaza la creación de nuevos empleos.



LG: esta compañía y Samsung fueron presentados como los principales perpetradores en la queja de Whirlpool. Los analistas dicen que LG recibirá el golpe más fuerte, ya que Samsung puede amortiguar de mejor forma el golpe a través de sus otros negocios de alta tecnología. LG podría ver un impacto del 2% al 3% en sus ganancias por el arancel, de acuerdo con Dohoon Lee, analista en Seúl de CIMB Securities.



Electrolux AB: la compañía sueca enfrenta aranceles de más del 70% sobre sus lavadoras que se producen en México y se importan a EE.UU., y el último gravamen agregará más presión, según Hye Min Song, gerente de la industria de electrodomésticos de Euromonitor International.



Midea Group Co.: el fabricante chino de electrodomésticos también suministra componentes a otras marcas, pero la ventaja de precio que disfruta actualmente en la producción podría reducirse con el impuesto.



Los clientes podrían comenzar a trasladar su aprovisionamiento desde Asia Pacífico hacia EE.UU., de acuerdo con Hye de Euromonitor.



JinkoSolar Holding Co.: el fabricante de paneles solares más grande del mundo que cotiza en bolsa dijo que los aranceles eran "mejores de lo esperado", pero eso no significa que no les perjudiquen. El gigante chino podría considerar exportar más paneles solares a EE.UU. desde fuera de China como forma de pagar aranceles más bajos, dijo Sebastian Liu, director de relaciones con inversionistas de JinkoSolar.



Los mayores productores chinos, como Trina Solar Ltd., Canadian Solar Inc. y JA Solar Holdings Co., sentirán el efecto de los aranceles al menos en el corto plazo, según Robin Xiao, analista de CMB International Securities.



Más allá de eso, espera un crecimiento sostenido en la demanda del segmento de procesamiento y distribución solar, ya que los métodos de reducción de costos compensan el aumento de los aranceles.



Los países asiáticos representaron más del 90% de los US$ 3,700 millones en importaciones de módulos solares de EE.UU. en los primeros 10 meses del año pasado, según Bloomberg New Energy Finance.



Todos los países se verán afectados por los nuevos gravámenes, aunque están en línea con las expectativas, dijo Liu Yiyang, subsecretario general de la Asociación de la Industria Fotovoltaica de China.