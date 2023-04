Punche Lima Metropolitana contará con proyectos para el cierre de brechas para solucionar demandas de los ciudadanos, dijo el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.

“Con Punche Lima va a tener metodología muy acotada, es salir con cartera de proyectos viables que solucionen problemas de miles de ciudadanos en Lima y con tres ejes, que tiene como uno de ellos a la seguridad ciudadana que es un tema fundamental para el interés de los ciudadanos”, manifestó.

Asimismo, precisó que la intención es ver los otros dos ejes importantes, como el transporte y el agua y saneamiento.

LEA TAMBIÉN: Ejecutivo espera descargos de Maurate por llamadas a investigados del caso Cuellos Blancos del Puerto

“Heredamos un déficit de infraestructura, esta brecha de infraestructura que va de la mano con las otras brechas sociales no se resolverán mientras que no nos pongamos a trabajar: Nuestro país aún no ha terminado de procesar esa misión que se debe de tener con el avance y nuestra consolidación. (...) Necesitamos iniciar los grandes proyectos de infraestructura emblemáticos que el país requiere”, dijo el premier.

Autoridad Nacional de Infraestructura

En otro momento, explicó que la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) permitirá el destrabe de algunos proyectos emblemáticos, siendo este organismos de carácter nacional y con vocación de permanencia.

“Uno de los proyectos para Lima es la cuenca del Río Rímac, todos los años vemos como con las lluvias, desbordes y por las cuencas ciegas de Lurigancho y Chosica afectan a la población, por ello necesitamos un gran proyecto de encauce del río que resuelva este problema de una vez por todas”, sostuvo.

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de dscto. en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aún no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí