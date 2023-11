Uno de los proyectos que “corre contra el tiempo” es el puente Santa Rosa, que se hace necesario para el acceso al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH). Ya han pasado varios meses desde que se anunció que para llegar a tiempo con la obra iría por el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), pero parece que esto podría cambiar.

Hasta ahora, el plan es que la obra se realice bajo OxI. El problema con ello, que el mismo Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) reconoce, es que esto implicaría que se culmine a finales del 2025, lo que significaría un problema pues el terminal de pasajeros del AIJCH se entregará en enero del mismo año.

Por ello, el titular del MTC, Raúl Pérez Reyes, recordó en conferencia de prensa que se trabajaría en puentes modulares -que son temporales- para entregarlos entre octubre y noviembre del 2024, esto mientras la obra definitiva sale.

Posibles cambios

Pese a esta estrategia ya anunciada con anterioridad, hoy el ministro Pérez Reyes comentó que para que la obra definitiva se entregue a finales del 2025, se debe lanzar a concurso en diciembre de este año. Este tema parece que podría ponerse en riesgo. Cabe recordar que ya se ha caído concursos anteriores del puente Santa Rosa bajo OxI.

Cabe recordar que tras quedar desierto en un primer intento, se esperaba que para octubre se volviera a convocar a concurso público del proyecto Puente Santa Rosa. Situación que no se dio.

En este sentido, señaló que si no se logra llegar a diciembre de este año con el concurso se iría tras un “mecanismo de adjudicación más directa”. Aunque no se indicó textualmente que irían tras obra pública por administración directa, podría entenderse que sería el camino, pues en la misma conferencia el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, señaló que si el proceso de Gobierno a Gobierno (G2G) de Chavimochic III no se concreta, podrían ir tras obra pública por administración directa.

