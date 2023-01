El ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, informó hoy que existe una agenda de inversión privada para el periodo 2023-2026 que incluye la ejecución de 14 proyectos, de infraestructura y mineros, por un monto de US$ 19,477 millones.

En conferencia de prensa, el titular de la cartera destacó que para los próximos tres años se espera la activación de siete proyectos de inversión por un monto de US$ 7,153 millones.

Proyectos





En ese sentido, precisó que en el periodo 2023-2026 se estarán ejecutando los proyectos de la Línea 2 del Metro de Lima (US$ 5,346 millones), el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay (US$ 3,000 millones), nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (US$ 1,200 millones), Ampliación del Muelle Sur en el puerto del Callao (US$ 731 millones), y Salaverry Terminal Internacional (US$ 270 millones).

En dicho periodo, se activarán los proyectos de infraestructura Majes-Siguas II (US$ 654 millones) y la Línea de Transmisión en 500 kV Piura Nueva – Frontera (US$ 217 millones), los cuales suman US$ 871 millones.

En tanto, Contreras indicó que en los próximos tres años continuarán ejecutándose los proyectos mineros Ampliación Toromocho (US$ 1,355 millones) y San Gabriel (US$ 422 millones).

Asimismo, el MEF tiene previsto la activación de los proyectos mineros Yanacocha Sulfuros (US$ 2,250 millones), Extensión de Antamina (US$ 1,600 millones), Zafranal (US$ 1,263 millones), Corani y Romina (US$ 679 millones) y Magistral (US$ 490 millones), los cuales suman US$ 6,282 millones.

“La inversión está, pero lo que necesitamos es acelerar esta inversión privada. Tenemos proyectos de inversión en infraestructura que se están ejecutando, pero de manera lenta”, comentó.

Pedido de facultades

En ese marco, el ministro señaló que el Poder Ejecutivo solicitó al Congreso de la República la delegación de facultades legislativas a fin de elevar los niveles de inversión privada a través de la aceleración en la ejecución.

“Queremos construir una autopista de alta velocidad para que la inversión pública y privada puedan fluir con mucha rapidez; ese es el bloque central del pedido de facultades”, remarcó.

En ese sentido, Contreras destacó que a través de las facultades legislativas se mejorará la Ley de predios, a fin de agilizar de eliminar las trabas burocráticas que dificultan la ejecución.

“Sobre la base de la experiencia, queremos compensar a las familias por el valor económico de su predio, pero también queremos remover rápidamente esas interferencias que retrasan la construcción”, puntualizó.