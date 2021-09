El 2022 la actividad minera podría superar los niveles prepandemia con la entrada en producción plena de las unidades cupríferas Mina Justa y Ampliación Toromocho, así como el inicio progresivo de Quellaveco en el último trimestre de ese año, pero, además, sostenido por el inicio de otros dos proyectos aunque de menor envergadura: Pampacancha y Chalcobamba.

Esa es la proyección que hace el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2022-2025, que refiere que, solo Mina Justa (que inició producción a mediados de este año), junto a Ampliación Toromocho y Quellaveco (de US$ 5,300 millones, contribuirían con cerca de 5 puntos porcentuales al crecimiento del subsector minero (ver nota vinculada).

Sustento

Asimismo, refiere que el 2022, el inicio de la fase operativa de los proyectos Pampacancha (de US$ 70 millones), de Hudbay Perú, y Chalcobamba (de US$130 millones), de Minera Las Bambas , permitirían sostener los niveles de producción del metal rojo de minas Constancia y Las Bambas, respectivamente, con lo cual la producción podría llegar a superar los 2.5 millones de toneladas el año que viene (ver vinculada).

Inversión

Para el 2022 el MMM prevé que la inversión minera crecería 7.6% con proyectos por más de US$ 3,700millones, como Yanacocha Sulfuros (US$ 2,100 millones), Corani (US$ 579 millones), Río Seco (US$ 350 millones) y Magistral (US$ 490 millones, hoy en diversas etapas de desarrollo (además de Chalcobamba y Pampacancha ya mencionados).

Producción de minas crecería 8.5% el 2022

La producción minera nacional podría crecer 8.5% el 2022 ante la normalización progresiva de las operaciones en las principales empresas del ramo, así como la extracción de cobre prevista de nuevas unidades, como Mina Justa, Ampliación Toromocho e inicio de actividades de Quellaveco, según el MMM 2022-2025.

Sin embargo, se prevé que, la producción de oro continuaría decreciendo ante el descenso gradual de la producción de algunas unidades mineras (principalmente Yanacocha y Barrick) debido a agotamiento.

Para el segundo semestre del 2021, el referido documento proyecta que la explotación minera continuaría mejorando, no solo por el inicio de Mina Justa y Toromocho, sino también por el dinamismo de la producción de otros metales como el zinc (por parte de Antamina), así como de hierro, por parte de Shougang, ante las altas leyes de los minerales.