La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) prevé adjudicar este año alrededor de 11 proyectos de asociación público privada (APP) y Proyectos en Activos por un monto de inversión estimado de US$ 2,500 millones, según informó el director ejecutivo de esa entidad, Rafael Ugaz.

Respecto de las adjudicaciones de este año, ProInversión precisó que en el primer semestre hay tres proyectos en energía e hidrocarburos por aproximadamente US$ 410 millones. Se trata de los proyectos de Masificación de Gas Natural y los proyectos de transmisión eléctrica Línea de Transmisión 500 kv Subestación Piura Nueva-Frontera y la Línea de Transmisión Puerto Maldonado-Iberia y Subestación Valle Chira.

En transportes, la referida agencia estatal proyecta la adjudicación del Ferrocarril Huancayo-Huancavelica (US$ 260 millones); en saneamiento está la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Puerto Maldonado (US$ 55 millones); y en el sector productivo-logístico está el Parque Industrial de Ancón (US$ 750 millones).

Asimismo, para el segundo semestre se espera la adjudicación de proyectos que consideró clave como Obras de Cabecera y Conducción para el Abastecimiento de Agua Potable en Lima (US$ 480 millones); las Bandas de Espectro Radioeléctrico (US$ 291 millones); y dos nuevos centros hospitalarios de Essalud en Piura y Chimbote (US$ 286 millones).

El titular de ProInversión afirmó que el gobierno está comprometido en impulsar las APP, que, dijo, serán fundamentales para la reactivación económica y el cierre de brechas.

“En el Perú la promoción de APPs es una política de Estado, no sólo existe un sólido marco legal, sino un sistema conformado por distintas entidades con roles específicos, y una robusta cartera de proyectos maduros”, indicó Ugaz.

Señaló también que se ha realizado una revisión del estado de situación del portafolio de proyectos y la factibilidad de lograr estos hitos en coordinación con las distintas entidades que participan en el sistema de promoción de la inversión privada. En ese sentido, “creemos que este año será el mejor de los últimos tres años en términos de adjudicación, lo que contribuirá a dinamizar la economía en los siguientes años”, remarcó.

DE INTERÉS

Asimismo, durante el seminario virtual“Oportunidades de inversión en APP y OXI, y Mecanismos de Promoción de Inversiones”, el director ejecutivo de ProInversión, indicó que para este año se espera lograr la Declaratoria de Interés de otros nueve proyectos en la modalidad de iniciativa privada, que representarán una inversión aproximada de US$ 3,700 millones.

En el contexto actual, refirió la entidad, los proyectos de infraestructura social adquieren especial sentido de urgencia, por lo que también se prevé declarar de interés diversas iniciativas privadas con inversiones estimadas por US$ 611 millones para desarrollar proyectos de infraestructura educativa en distintas localidades del país, en beneficio de más de 80 mil estudiantes.

OBRAS POR IMPUESTOS

Por otra parte, las adjudicaciones de proyectos de Obras por Impuestos, que a la fecha alcanzan 417 proyectos por más de S/ 5 400 millones, ProInversión refirió que se vienen acelerando debido al intenso trabajo que vienen desplegando las entidades públicas a nivel nacional, con la asesoría técnica descentralizada de dicha agencia pública.

En ese sentido, refirió que se prevé que, en 2021 las entidades públicas adjudicarían 49 proyectos por S/ 487 millones mediante Obras por Impuestos.

A su turno, el director de servicios al inversionista de ProInversión, Alejandro Prieto, explicó durante el referido seminario los alcances y beneficios de las herramientas de promoción de la inversión privada de la entidad, como el Régimen de Recuperación Anticipada del IGV, Reintegro Tributario y Convenios de Estabilidad Jurídica.

Destacó que, entre los años 2007 y 2020, se han acogido 208 proyectos al Régimen de Recuperación Anticipada del IGV, lo que representa un compromiso de inversión de US$ 49 950 millones, principalmente del sector electricidad.

Finalmente, resaltó que se han suscrito Convenios de Estabilidad Jurídica por más de US$ 29 mil millones, con inversionistas nacionales principalmente.