ProInversión planea adjudicar 28 proyectos en transportes y comunicaciones por US$ 5,848 millones

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) tiene en cartera adjudicar 28 proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) del sector Transportes y Comunicaciones por un total de US$ 5,848 millones, informó su director ejecutivo Alberto Ñecco.

“Tenemos 28 proyectos del sector Transportes y Comunicaciones, por un total de US$ 5,848 millones, legalmente incorporados a la cartera de proceso de promoción de ProInversión o encargados vía convenio o bajo encargo simple por parte de los concedentes para el trabajo o la asesoría de la agencia”, dijo ante la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso.

Indicó que del total de proyectos APP del sector, el subsector Carreteras es el que concentra el mayor monto con un estimado de US$ 4,148 millones.

Le sigue Puertos con US$ 921 millones, Telecomunicaciones con US$ 359 millones, Ferrocarriles con US$ 235 millones y Aeropuertos con US$ 185 millones.

Asimismo refirió que, en la actualidad, de los 28 proyectos, uno se encuentra en la etapa de “Planeamiento y programación”, 16 están en la etapa de “Formulación” y tres proyectos se encuentran en la etapa de "Estructuración".

Entre esos proyectos figura el Anillo Vial Periférico para Lima, la Carretera Longitudinal de la Sierra - Tramo 4 y la Red de Acceso de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica.

Otros ocho proyectos están en la fase de Transacción, como son Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de las regiones Áncash, Arequipa, La Libertad, Huánuco, Pasco y San Martín; y el Ferrocarril Huancayo – Huancavelica.

“En lo que va del año hemos logrado dinamizar parte de la cartera. Justamente el día de ayer, se firmó el contrato de concesión para la Modernización y Desarrollo del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry, por una inversión estimada de US$ 229 millones”, indicó.