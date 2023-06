El ministro de la Producción, Raúl Pérez Reyes, sostuvo que al día de hoy no están dadas las condiciones para abrir la primera temporada de pesca del recurso anchoveta (Engraulis ringens) y anchoveta blanca (Anchoa nasus) en la zona centro-norte.

“ En principio, no tendría por qué haber temporada corta de pesca . Salvo que cambien notablemente las condiciones de temperatura y que no estemos en el ciclo de desove es que podría evaluarse, pero en estos momentos no están dadas las condiciones”, declaró en rueda de prensa.

Explicó que las altas temperaturas del mar, relacionado con el Fenómeno de El Niño global, han dispersado el recurso pesquero.

“Vamos a esperar a ver qué pasa con la temperatura del mar. La disminución importante de la temperatura gatillará a que Imarpe salga a realizar su trabajo de investigación oceanográfica y ahí miremos lo que está ocurriendo”, comentó.

Además, recordó que en julio y agosto inicia el periodo de desove de la anchoveta, por lo cual un periodo de temporada de pesca para esas fechas también es poco probable.

“La investigación oceanográfica de Imarpe no solo va a mirar la temperatura, sino también el ciclo reproductivo del recurso”, subrayó.

En ese contexto, afirmó que la expectativa del Ejecutivo es abrir la segunda temporada de pesca, pero dicha autorización estará ligada a las consecuencias que puede traer el Fenómeno del Niño.

“Esperemos que el alza de la temperatura no sea lo suficientemente fuerte como para que la biomasa se desplace hacia otras zonas o baje, que es lo que ha pasado en esta primera parte del año”, comentó.

Medidas paliativas

Seguidamente, el ministro anunció que viene coordinando con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para adoptar medidas paliativas en favor de las tripulaciones de las embarcaciones pesqueras.

“De primer momento, estamos evaluando medidas paliativas por el lado de la seguridad social de los trabajadores pesqueros y su seguridad previsional”, adelantó.

Asimismo, informó que su cartera se reunirá con la Sociedad Nacional de Pesquería, gremios pesqueros y organizaciones no gubernamentales que trabajan desde el lado de la pesca artesanal.

“Entendemos la preocupación que existe, por eso nos reuniremos con los diferentes involucrados para explicarles la situación y contarles un poco de lo que estamos viendo”, remarcó.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones te esperan, descúbrelas aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.