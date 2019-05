Producción peruana de farináceos crecería ligeramente en el 2019

En el 2019 la industria peruana de productos farináceos alcanzaría un nivel de producción ligeramente superior al mostrado en el 2018, proyectó el banco Scotiabank.



Por segmentos, espera un crecimiento de alrededor de 3% en la producción de trigo durante el 2019, tomando en cuenta que el nivel alcanzado en el 2018 (1.24 millones de TM) fue el más alto de los últimos años.



El resultado del 2019 estaría siendo explicado por el ligero incremento en la elaboración de fideos debido al lanzamiento de nuevas presentaciones y formatos -tamaños según capacidad de pago y hábitos de compra- y ante la mayor penetración de canales de venta -tiendas de descuento-.



A ello se sumaría un ligero incremento en la demanda de galletas en la medida que la mayor penetración del retail moderno –tiendas de conveniencia- genere nuevas ocasiones de consumo, señaló el analista de Sectores No Primarios del Departamento de Estudios Económicos del Scotiabank, Carlos Asmat.



Sin embargo, este crecimiento sería acotado por una menor demanda de harina de trigo por parte de la industria panificadora tradicional como consecuencia de nuevos hábitos alimenticios –propiciando manufactura de productos que incorporan nuevos ingredientes-.

Producción de harina de trigo en el Perú. (Fuente: Scotiabank)



Cotización

La cotización internacional del trigo alcanzaría un promedio de US$ 173/TM en el 2019 y US$ 181/TM en el año 2020, según proyecciones del Banco Central de Reserva (BCR), luego de haber registrado un promedio de US$ 186 en el 2018.



Este resultado estaría asociado al menor nivel de demanda esperado para la temporada 2018/2019 –alcanzaría los 739 millones de TM-, respecto a la temporada previa - 744 millones de TM-, según proyecciones de USDA para abril de este año.



Esto podría dar cierta estabilidad a los precios locales en los próximos meses, tomando en cuenta que el precio al por mayor promedio de la harina de trigo extra fue de S/ 1.73 por kg en el 2018, y a marzo de este año llegó a S/ 1.69 por kg.

Cotización y precio en el Perú del trigo. (Fuente: Scotiabank)



El sector

La industria de productos farináceos comprende la elaboración de harina de trigo, fideos, galletas, entre otros. La harina de trigo es el principal insumo para la producción de pan, fideos (pastas) y galletas, señaló Asmat en el Reporte Semanal de Scotiabank.



Durante el primer bimestre la producción de harina de trigo fue relativamente similar al mismo periodo del año previo, llegando a manufacturar cerca de 193 mil TM.



Si bien se registró un incremento en la elaboración de productos de panadería (+10%) -por un efecto base-, este resultado fue contrarrestado por la menor producción de fideos (-1%), siendo la manufactura de productos de panadería la que mayor efecto relativo tiene sobre la industria, dado que demanda un mayor volumen de harina de trigo y se comercializa en mayor proporción en el canal tradicional.



Por segmentos, la producción de fideos llegó a las 66,000 TM durante el primer bimestre del año, 1% menos respecto al mismo periodo del 2018. Si bien se incrementó la producción de fideos a granel (+20.6%) -llegando a las 6,900 TM-, este segmento no pudo compensar la caída en producción de fideos envasados (-2.9%), la cual llegó a manufacturar 59,000 TM en el mismo periodo.



Un factor que incide en la demanda de productos derivados del trigo es la estacionalidad de la industria, pues las ventas de estos productos se elevan, entre el segundo y el cuarto trimestre debido al inicio del año escolar -mayor demanda de galletas-, a la llegada del invierno -que eleva la demanda de fideos y a la elaboración de panetones (diciembre).



La industria molinera demanda anualmente poco más de 2 millones de TM de trigo, siendo abastecido mayormente por importaciones. Del trigo producido en el país (cerca de 195 mil TM en el 2018) sólo una pequeña parte se destina a la industria molinera, pues depende en mayor medida del trigo importado, volumen que en el 2018 llegó a poco más de 2 millones de TM, 2.6% menos respecto al 2017.



Este insumo provino de países como Canadá (66% del total), Argentina (19%), Estados Unidos (8%), según Adex Data Trade.