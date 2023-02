De acuerdo al Boletín Estadístico Minero del Ministerio de Energía y Minas (Minem), el avance de 2022 fue por el buen desempeño de la Compañía Minera Antamina, como principal productora con el 19.2% de participación, seguido por Sociedad Minera Cerro Verde con el 18.8%.

A detalle, se observa que el año pasado tuvieron más producción a doble dígito: Marcobre (48.1%), Sociedad Minera El Brocal (19.5%) y Hudbay (14.9%). Mientras que tres compañías mineras cerraron en rojo, Southern Perú Copper (-14.2%), Las Bambas (-12.2%) y Antapaccay (-11.6%). [Ver cuadro]

“El año pasado pudo ser mucho mejor en producción, pero no avanzamos más por las dos paralizaciones de Cuajone (de Southern) y Las Bambas (de MMG)”, sostuvo Rómulo Mucho, exviceministro de Energía y Minas, en Gestión.pe.

Producción de cobre en Perú. (Fuente Minem)

Nuevo récord

Mucho indicó que el escenario se vislumbra mejor para este año, porque espera que se resuelven los casos de paralizaciones forzadas de operaciones mineras a raíz de los problemas con las comunidades.

“El año pasado ya nos han golpeado, pero para este 2023 creemos que la situación va a mejorar. Ya reabrió Antapaccay y esperamos que Las Bambas reactive su producción, y con el aporte de Quellaveco, de 300,000 TM, y un mejor panorama este año deberíamos estar en 2.7 millones de toneladas ”, dijo.

Del mismo modo, Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, mencionó que si se restablece el orden y no hay bloqueos en las vías se incrementará el volumen de producción en relación al año pasado.

“Mensualmente producimos 200,000 toneladas de cobre, que son 2.4 millones por año, así que deberíamos superar esa cifra... En un escenario negativo, sería el equivalente a perder una mina, entonces, si con Quellaveco aumentamos 300,000, lo que vamos a perder es la mitad, unas 150,000, y deberíamos estar en total en 2.5 millones de toneladas”, apuntó.

Herrera precisó que Perú debe seguir produciendo más el metal rojo, debido a que en el mundo hay demanda, sobre todo en China. “La tendencia es hacia arriba, cada vez más se va a necesitar cobre porque está vinculado a la energía eléctrica”, acotó.

Puntualizó que Chile produce el doble de cobre que Perú (más de 5 millones de toneladas) y explora en otros países. “Una de las cosas que temo es que por la situación del Perú, los proyectos estén listos, pero no haya inversión, para eso tiene que haber estabilidad en el capítulo económico de la Constitución Política que permita dar confianza a las empresas”, afirmó.

Destrabar proyectos

Recientemente, el Gobierno anunció que priorizará el destrabe de nueve proyectos mineros por US$ 10,555 millones, como parte del plan Con Punche Perú para reactivar la economía.

Se trata de los proyectos Ampliación Toromocho, Sulfuros Yanacocha, Extensión Antamina, Optimización Inmaculada, Zafranal, Proyecto San Gabriel, Planta de Cobre Río Seco, Yumpaq y Ampliación de Retamas.

En esa línea, Rómulo Mucho consideró que se deben impulsar los proyectos cupríferos.

“Con San Gabriel ya están trabajando, además, Zafranal, que no tiene oposición, podría arrancar la obra este año. Extensión Antamina y Yampaq también está caminando. Mientras que Ampliación Toromocho está esperando la autorización de construcción y Yanacocha está postergada hasta el 2024. La cartera está servida, pero un gobierno como este no hay confianza”, refirió.

Agregó que la historia cambiaría si se destraba Conga, Galeno y Michiquillay , ya que hubiera un impulso en producción de 1,000 toneladas de cobre por los tres proyectos.

Coincidiendo con los exfuncionarios del Minem, Ricardo Carrión, gerente de Mercado de Capitales de Kallpa SAB, estimó que con la entrada de Quellaveco se podría alcanzar la producción total de 2.7 millones a 3 millones de toneladas este año.

Detalló que se debería acelerar nuevos proyectos y ampliaciones, pero se están frenando por las convulsiones sociales.

“A diferencia de Chile que solo se dedica a ampliaciones, nosotros tenemos para sacar proyectos como Michiquillay, la Granja, Zafranal, pero el problema es que no avanzamos”, replicó.

Aprovechar precio del cobre

Según el especialista, esta coyuntura ocurre en pleno boom de precios de los minerales, el cual debería ser aprovechado para impulsar el crecimiento de la producción, exportación minera y la mejora de la recaudación fiscal, además de acelerar la inversión en exploración de futuros yacimientos.

El gerente de Kallpa puntualizó que el precio del cobre oscila en US$ 4.1 la libra y cree que la tendencia es que se mantendrá. “Todo lo que sea por encima de los US$ 3.5 es una bonanza para el país, pero al no estar listos dejaríamos pasar una oportunidad grande”, aseveró.