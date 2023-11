El proyecto de presupuesto público para el 2024, presentado por el Poder Ejecutivo en agosto último, avanza en el Congreso de la República. Tras tres días de debate, la comisión de Presupuesto del Parlamento retomará su sesión hoy para votar el dictamen que pasará a manos del pleno. Como en toda iniciativa, durante la discusión de la misma se proponen cambios de parte de los congresistas. Al respecto, el titular de Economía y Finanzas, Alex Contreras, comentó algunos puntos incorporados por los parlamentarios.

Uno de los puntos que resaltó Contreras está vinculado a los ajustes remunerativos. “Ya había mencionado que el proyecto de presupuesto ya contempla -producto de normas aprobadas- un incremento del gasto de remuneraciones de S/ 10,000 millones, el triple del promedio de los últimos años”, subrayó.

“Sobre esos S/ 10,000 millones, hay una serie de pedidos que podrían hacer que ese incremento continúe expandiéndose de manera significativa, por eso consideramos que en aras de trazar un consenso, (este tema) debería elevarse a la discusión del pleno”, refirió.

Aún así, reconociendo que algunos son pedidos legítimos, Contreras indicó que se da la alternativa de poder hacer un estudio que permita hacer una priorización que permita tener un agenda hacia adelante sobre la política remunerativa en el sector público .

Pese a lo mencionado en la comisión por el titular del MEF, los congresistas insistieron en plantear incrementos en la remuneración, vinculados a salud y educación principalamente. Otro tema sobre el que insisiteron pese a lo mencionado está relacionado a las unidades ejecutoras.

“Hay pedidos de creación de unidades ejecutoras. Estamos proponiendo un texto alternativo que permita que bajo ciertas condiciones efectivametne se pueda aprobar el número de unidades ejcutoras”, señaló.

A esto se suma, expuso el ministro, que no se han aceptado pedidos para bonos extraordinarios para este año.

“Lo que está pasando es muy sencillo, hay entidades que no han ejecutado su presupuesto y con el objetivo de no perder ese margen presupuestal, se está proponiendo alternativas rápidas de gasto como bonos. Pero, eso genera dos riesgos. Uno, afecta el cumplimiento de las reglas fiscales este año, que proyectamos un déficit de 2.4%; y también genera un incentivo negativo. No se cumplen los objetivos que se aprueban en el Congreso con un presupuesto y terminamos generando una suerte de desviación de recursos”, dijo.

Inversiones nuevas

Parte de la dinámica propia de la discusión del presupuesto es que los congresistas buscan incorporar proyectos de inversión correspondienten a las regiones a la que representan. Contreras subrayó que continúan evaluando los proyectos propuestos por los parlamentarios, sin embargo, hizo hincapié en que obras nuevas pueden al final no concretarse.

“Se ha incrementado sustancialmente el monto de inversiones que se desean incorporar en esta versión del presupuesto 2024. Nosotros mantenemos el comentario de que proyectos nuevos tienen riesgo de que no puedan ejecutarse. Yo diría que existe una “maldición de los proyectos nuevos” . Se abren todos los años nuevos proyectos; solo se concretan el 1% de cada 17,000 que se abren”, advirtió.

Disposiciones complementarias

Dos disposiciones complementarias no fueron tomadas en cuenta en la discusión de los congresistas, pero el MEF pidió que puedan reconsiderarlas en el texto que se vote.

“La disposición complementaria final N° 21 nos da en el manejo presupuestal una serie de flexibilidades que permiten responder con oportunidad ante situaciones excepcionales. Es un artículo que se suele incorporar y ha sido importante este año, porque ha permitido en el interín de que se apruebe el crédito suplementario, financiar la emergencia. Sin este artículo, que en la versión actual se ha omitido, corremos riesgo que ante una eventualidad no tengamos la flexibilidad”, explicó.

Sobre la disposición complementaria final N° 22, buscaba mejorar la planificación. Usualmente, y es un tema histórico, hacia diciembre se acelera la ejecución porque muchas entidades públicas saben que si no se gasta el presupuesto, este regresa al Tesoro.

“Desafortunadamente muchas entidades al no cumplir sus objetivos hacen otro tipo de gasto que no han sido priorizados en el presupuesto. Lo que queríamos es no generar ese incentivo a que las entidades gasten en objetivos que no son priorizados”, destacó Contreras.

SOBRE EL AUTOR Whitney Miñán Editora de Economía y Finanzas del diario Gestión. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con 9 años de experiencia profesional en el rubro.

