Del 28 de junio al 6 de julio, según información del Banco Central de Reserva (BCR), a nivel internacional el precio del trigo bajó 12.5%, cotizándose en US$ 373.5 la tonelada. La reducción se asoció al ingreso estacional de la cosecha de trigo de invierno en Estados Unidos y en otros países del hemisferio norte, así como por la mayor área sembrada con relación al ciclo anterior. Solo en junio la cotización del “grano de oro” cayó 15.7%.

A inicios de semana, además, hubieron noticias alentadoras en relación al trigo: Turquía anunció un acuerdo con Ucrania, Rusia y las Naciones Unidas para reanudar las exportaciones del grano ucraniano bloqueadas a la fecha por Rusia. De concretarse, podría mitigarse también el riesgo de que millones de personas queden expuestas a morir de hambre.

Fuente:BCRP

Para Perú, el trigo representa el segundo cereal que más importa como materia prima. Le sigue el maíz amarillo duro (MAD), cuya cotización -de acuerdo al BCR-, bajó 10.3% en el periodo analizado, llegando a US$ 273.4 la tonelada, explicado, en parte, por el avance de la cosecha de Brasil.

En tanto, el precio del aceite de soya bajó 5.5% a US$ 1,532.4 la tonelada entre el 28 de junio y el 6 de julio, afectado por la decisión de Indonesia de elevar su cuota de exportación de aceite de palma para reducir las importantes existencias domésticas.

¿Traslado al mercado interno?

Si bien en el primer trimestre del año había mucha expectativa negativa en los mercados a raíz de la guerra en el denominado “granero del mundo”, ésta se ha ido diluyendo en la medida que el precio del petróleo, en parte, ha registrado una tendencia a la baja. “Probablemente esté poniendo paños fríos a la escena global”, indica Miguel Pintado, economista del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes).

¿Demorará en trasladarse los nuevos precios a favor del consumidor peruano? “Todo dependerá de la estructura del mercado”, responde Pintado. Pero no es el único factor. También señala que con un tipo de cambio al alza -bordea los S/ 4- el margen para trasladar el menor precio internacional al mercado local sería muy estrecho.

Y así lo sienten los empresarios panaderos con la harina del trigo. El precio del pan se ubica por encima de los 0.35 céntimos la unidad desde hace varias semanas. Según Pío Pantoja, presidente de la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (Aspan), contrario a lo que se esperaba, el saco de harina subió de S/ 240 a S/ 260 el último mes.

“Los molinos señalan que se debe al tipo de cambio, lo bueno que sí hay stock de insumos. Para nosotros, en tanto, un dólar cerca a los S/ 4 implica un mayor pago por los alquileres de los locales de venta”, dice a Gestión.pe.

Cabe indicar que el trigo constituye uno de los principales insumos en la industria de los alimentos en el país, pues está destinado para la panificación y pastelería (68%), galletería (6%) y elaboración de pastas (26%). Además se utiliza para la elaboración de sémola y cerveza, entre otros.

El precio del maíz amarillo duro también está corrigiéndose en el mercado internacional. Alex Jerí representante de la Asociación de Avicultores del Sur (Avisur), informó que los importadores del MAD empiezan a cotizar a US$ 350 la tonelada para el maíz que llegue a partir de setiembre (hasta agosto se cotizó a US$ 413). No obstante, aún no han cerrado negociaciones a la espera de que el precio siga bajando.

A la fecha, en el mercado minorista el precio del huevo ha llegado hasta los S/ 9.50, mientras que el precio del pollo pasa los S/ 10. No obstante, en la cadena mayorista empieza a corregirse la tendencia. Según Jerí, los agremiados a Avisur han reducido desde inicios de esta semana el precio del huevo en las granjas. “Se vende a S/ 6.70 o S/ 6.80 puesto en Lima”, señala.

“Los barcos de maíz amarillo que lleguen a partir de setiembre van a ayudar a que el precio del pollo y huevo sigan bajando, aunque probablemente el tipo de cambio detenga un poco esa caída. El otro problema es que en los mercados minoristas el margen de ganancia se sigue ampliando y ahora bordea los S/ 3. Eso no se había visto antes y debería monitorearse”, advirtió.

Producto de ello -indica- las granjas están siendo visitadas, de manera más frecuente, por compradores minoristas aprovechando los precios más económicos.

Justamente, Pintado advierte que con una estructura económica tan compleja como la que hay en el mercado peruano, y donde el componente de especulación suele tener un peso importante, la posibilidad de que se reduzca el precio requerirá un poco más de tiempo.