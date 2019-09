La desaceleración del mercado de oficinas ha impactado en el segmento prime y muestra de ello es que los precios de alquiler de este tipo de espacios continúan a la baja. Así, de acuerdo a un reporte realizado por Colliers Internacional, los alquileres llegaron a los US$ 14.24 el m2 al cierre del primer semestre, lo que representó un retroceso de 1.04% respecto a lo registrado el mismo periodo del 2018.

Los precios de renta promedio para espacios B+ varían entre US$ 11.53 por m2 (La Victoria) hasta los US$ 17.81 por m2 (San Isidro - Golf), en tanto las oficinas de categoría B tienen un precio de alquiler promedio desde US$ 6.78 (Centro) hasta los US$ 15.38 por m2 (San Isidro - Golf).

Al respecto Sandro Vidal, reserarch manager de Colliers Internacional, señaló que la sobre oferta del mercado ha llevado a un reajuste de precios tanto en el segmento prime como en el sub prime, de manera que ha complicado el panorama para los dueños de oficinas B+ y B, dado que algunos inquilinos pueden verse tentados a pagar un monto mínimo y alquilar una oficina Prime.

“Un punto donde los dueños de estos espacios pueden ser competitivos es ofreciendo oficinas implementadas, dado que los costos son menores versus un prime”, sostuvo.

Agregó que pese a este escenario, no cree que esto ocurra en la mayoría de los casos, ya que cada uno de estos segmentos de oficinas tiene públicos con necesidades específicas.

En cuanto a la venta de oficinas subprime, el precio promedio de lista por metro cuadrado es de US$ 1,924. En el caso de espacios B+ el costo promedio es de US$ 1,969 por m2 y en la de clase B llega a los US$ 1,674 por m2 más impuestos.