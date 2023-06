En 2018, esta entidad identificó tres pólizas de vida pertenecientes a aseguradoras domiciliadas fuera del Perú. Sin embargo, desde una compañía de seguros peruana indican a Gestión que esto sigue ocurriendo hoy. Desde la Asociación de Empresas de Seguros (Apeseg) lo secundan.

¿A qué se exponen los usuarios al contratar este tipo de servicios? Acá te lo explicamos.

Vigencia

“Algunas empresas internacionales, algunas no formalizadas, han aprovechado el espacio en Perú para vender seguros con coberturas y costos diferenciados, un poco más personalizables”, le dijo a este diario un alto funcionario de una aseguradora peruana autorizada por la SBS.

Consultado por ello, Eduardo Morón, presidente de Apeseg, le dijo a Gestión que la queja del ejecutivo asegurador sigue vigente. “Esto empezó con pólizas de vida para personas de alto patrimonio, pero ha ido bajando a patrimonios más bajos, de salud. De viajes es diferente porque se maneja con asistencias y es más claro quién te ampara”, explica.

De igual manera, Miguel Meza, expresidente de la Asociación de Corredores de Seguros (Ascorse), asegura que su presencia se remonta a la década de los ochenta. “Traían productos novedosos. Eran seguros para los niveles socioeconómicos A o B, que podían viajar y comparar con lo que se vendía aquí”, recuerda.

En agosto del 2018 la SBS lanzó una alerta sobre la materia. Ese año la entidad advirtió que pólizas de vida de las firmas Best Meridian Insurance, National Western Life Insurance y Pan American Life Insurance se estaban vendiendo en Perú sin su aprobación.

“La SBS ha verificado que existen personas naturales y jurídicas que vienen ofreciendo en el Perú pólizas de seguros de vida emitidas en el extranjero, sin que tales personas tengan autorización de la SBS para comercializar pólizas de seguros”, dice el documento.

Actualmente, los portales de las tres compañías listadas son accesibles desde Perú. Algunas tienen páginas de Facebook en versión local, aunque con intermitente actividad. Las tres están autorizadas por los entes reguladores de otros países de la región como Estados Unidos, pero no por la SBS.

Desde el 2018, no hay más reportes de la entidad al respecto. Daniel Reátegui, coordinador de Supervisión de Actividades Informales de la SBS, señaló a Gestión que si no han lanzado más alertas desde entonces es porque la mayoría de quejas son sobre banca.

Sin embargo, no significa que no ocurra. “Hay consultas sobre ofertas. No está prohibido que capten clientes desde fuera. El problema es si lo hacen aquí. Las denuncias han carecido de sustento: dicen que es extranjera, pero no conocen a sus representantes legales porque dicen que el contacto fue por correo. Algunas son formales extranjeras, no podemos decirles nada porque están autorizados fuera”, explica.

Por su cuenta

Si bien no está prohibido contratar aseguradoras extranjeras, la exposición del consumidor es alta: de ocurrir un problema –como desconocimiento del contrato– la SBS no podrá respaldarlo.

“Es una decisión libre, pero deben tener en cuenta que esa empresa no la supervisamos. En ese sentido, la póliza que firme se regulará por las normas del país de origen donde se suscribió el contrato. Si tuviera algún problema, va a tener que reclamarlo en esos lados, acá no puede cuestionarlo”, afirma Reátegui de la SBS.

Por ello, Morón sugiere a los usuarios “no enamorarse” de las ofertas diferenciadas que puedan tener las empresas internacionales. “Deben entender que no tendrán mayor amparo frente a un reclamo por una cobertura denegada. Ese pone una cuota grande de duda con respecto al verdadero valor del servicio”, sostiene el presidente de Apeseg.

Meza, por su parte, explica que, si a pesar del riesgo, los usuarios cuentan con los recursos y necesidad de contratar un seguro de este tipo, no lo hagan sin consultar a un bróker.

“El corredor te puede orientar, pero no como intermediario, eso está prohibido. Puede verificar su cobertura y deducibles para que cuadre con lo que te dicen ofrecer, pero recomendarte la contratación no”, sugiere el expresidente de Ascorse.

Impacto en el mercado

Sin mayor capacidad que la señalada, la SBS deja expuestas a las aseguradoras formales a una serie de inconvenientes.

El más evidente es la competencia desleal, que afecta sus ingresos. “Un servicio es más barato que otro porque tampoco pagan impuestos. Hay un aprovechamiento. Si no estoy registrado en Perú y te vendo esa póliza desde una oficina que no responde al regulador, me ahorro una serie de costos de operación que no son menores”, reclama Morón de Apeseg.

El interés por estos servicios también expone a los brókers autorizados a sanciones. “Te pueden suspender o perder tu patente porque la SBS prohíbe la intermediación en seguros no registrados ante ellos”, dice Meza.

A pesar de ello, asegura que algunos corredores de seguros sí intermedian porque obtienen mayores comisiones. “Algunos lo hacen porque ese negocio no pasa filtros del Estado. Lo vendes y hay un agente que te paga por la colocación, pero es un acuerdo privado que lo hacen personas sin riesgo de la patente”, explica el expresidente de Ascorse.

Obtener la autorización de la SBS, que tiene dos partes (organización empresarial y funcionamiento), puede tardar 3 años. Mientras una aseguradora se formaliza, las otras informales captan clientes desde el día uno. “Es un mercado hiperregulado. A la SBS le marcamos que no debería ser tan lento. Una compañía que se fue de Perú me dijo que en Singapur lo incorporaron en 3 meses”, reclama Morón.

El presidente de Apeseg le recuerda a Gestión que, en 2018 cuando la entidad sacó su alerta, les pidieron que utilizaran a su procurador para “perseguir” a estas entidades, como lo hacen con las firmas no autorizadas que toman depósitos, pero no tuvo eco.

A Reátegui no le parece una mala idea, pero con una salvedad. “Algunas personas no dan medios probatorios idóneos por temor a dar su identidad o reconocerse estafados. Si vamos así a Fiscalía, lo que se pretende buscar con la denuncia puede perjudicar a la SBS: los informales podrían ir al público con una resolución fiscal favorable”, advierte el funcionario.

