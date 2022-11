El Poder Ejecutivo observó la autógrafa que crea la Comisión Multisectorial encargada de establecer mecanismos de compensación y alternativas de administración de pensiones a los aportantes y ex aportantes del Sistema Nacional de Pensiones u ONP.

Dicha comisión multisectorial tendrá entre sus funciones el encargo de establecer los mecanismos de compensación para aquellos aportantes y ex aportantes que no logren los 10 años mínimos de aporte para acceder a una pensión proporcional.

Asimismo, analizará la posibilidad de incorporar a la ONP a aportantes y ex aportantes del Sistema Privado de Pensiones (AFP); así como también evaluar la viabilidad de permitir una pensión acumulativa entre cónyuges y unión de hecho, entre otros.

En el oficio N° 356 -2022 —PR, rubricado por el presidente Pedro Castillo y el jefe del Gabinete, Aníbal Torres, se indica que la ley “no es técnicamente ni financieramente viables”, además que vulnera la separación de poderes.

“ La propuesta para establecer mecanismos de compensación establecida en la Autógrafa de Ley no es técnicamente ni financieramente viables, porque nos encontramos frente a un régimen de reparto, en el que no existe un fondo en el cual se acumulen los aportes, sino que se destinan en su totalidad - mes a mes - para el pago de pensiones; y que si bien, los aportes son recolectados, su existencia es temporal, ya que financian los pagos a los actuales pensionistas ”, indicó el Ejecutivo.

Del mismo modo, señaló que sobre la compensación a los denominados aportantes y ex aportantes al SNP La autógrafa utiliza los conceptos “aportantes” y “ex aportantes”, los cuales no existen en la normativa jurídica previsional.

Asimismo se señala que la Comisión Especial Multisectorial establecerá los mecanismos de compensación a los aportantes y ex aportantes del SNP que no hayan accedido a una pensión por no tener el mínimo de años de aportes para acceder a una pensión de Jubilación Proporcional Especial; sin embargo, la propuesta no define qué se entiende por “compensación”, ni cuál sería el presupuesto destinado al mismo. Así, la compensación conllevaría a que el ciudadano que no haya completado los años de aportación suficientes para acceder a una pensión de Jubilación Proporcional Especial en el SNP, obtenga una prestación por parte del Estado.

“Conforme a ello, la compensación a la que se hace referencia supone el otorgamiento de pensiones de jubilación a los mencionados ciudadanos; sin embargo, la autógrafa no contiene el análisis de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera”, anotó.

Agregó que la autógrafa propone que los aportantes y ex aportantes del SPP se incorporen al SNP, sin delimitar su ámbito de aplicación, por lo que no es posible cuantificar el impacto que se tendría de su traslado al SNP.

Digna Calle

La congresista de Podemos Perú Digna Calle, autora de la iniciativa, cuestionó la decisión del Gobierno y señaló que de esta manera le da la espaldas a los aportantes y exaportantes.

“Con mi proyecto de ley se brindarán alternativas para la devolución de nuestros aportes, las pensiones no pagadas serán reconocidas, los cónyuges podrán acceder a una pensión acumulativa, pero sobre todo los peruanos tendremos pensiones dignas y justas”, anotó la también Segunda Vicepresidenta del Legislativo.