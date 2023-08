Esta información la dio a conocer Martín Mejía del Carpio, director general de Cálidda Gas Natural, que explicó a Gestión sus planes de expansión hacia las zonas de Huaral y Huaura (en la provincia de Lima), y Huarmey provincia de la región Áncash.

Indicó que esos planes los empezarán a desarrollar entre los años 2026 y 2028, luego que culminen con avanzar con sus instalaciones de distribución en el distrito de Ancón, al norte de Lima.

Avances en el año

Mejía explicó que éste año, la empresa está desarrollando 1,150 kilómetros de ductos de gas en diferentes distritos, uno de ellos Ancón, donde ya han construido tuberías de más de 200 kilómetros, y que estarán habilitadas (para iniciar el servicio) en los próximos meses.

De esa forma, indicó que todo ese distrito estará ya cubierto con redes de Cálidda, hasta el cruce con la carretera Panamericana Norte.

Además de esos 1,150 kilómetros, refirió que construyen en forma adicional otros 250 kilómetros de redes con el apoyo que han recibido del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Ese ministerio ha emprendido desde el último año proyectos para la construcción de nuevas conexiones locales del gas natural, adicionales a los que están comprendidos en los planes de inversión de las empresas concesionarias que distribuyen ese combustible.

Planes al norte

El director general de la compañía refirió que, para concretar sus planes de ampliación hacia la zona norte, ya requieren los permisos del caso para desarrollar redes de gas natural en Huaral, Huaura y Huarmey.

En su evaluación de las zonas con potencial consumo de dicho gas, refirió que han incluido al distrito de Chancay (perteneciente a la provincia de Huaral) así como a los proyectos de construcción del puerto y futura demanda industrial en la zona antes mencionada.

“Estamos justamente mirando qué tipo de industrias se van a instalar en la zona de Chancay qué son demandantes de energía. Si demandan energía, allí vamos a estar y seguramente atenderemos al puerto y al Polo Industrial que van a poner al costado y que se está desarrollando”, anotó.

Detalló que conversan con la empresa Volcan, encargada de desarrollar el citado polo industrial (y que participa con un 40% en el proyecto del puerto de Chancay), para conocer qué tipo de empresas están mostrando interés por instalarse en esa zona.

Por lo pronto, refirió que, además de una agroindustria que planea desarrollar hortalizas y legumbres en Chancay, hay una embotelladora que tiene interés en instalarse en el lugar. Pero, quien necesitaría más gas natural podrían ser empresas -por ejemplo- de cerámicos, cementos, acero o ladrillos.

Tarifa única

Mejía descartó que la aprobación de una tarifa única de gas natural a nivel nacional -como se plantea en un dictamen de ley aprobado en la Comisión de Energía y Minas- vaya a significar un incremento en las tarifas del gas de Camisea que se distribuye en Lima y Callao.

“No necesariamente subirían las tarifas de gas natural (en la capital) si es que se crea una tarifa nivelada (a nivel nacional) porque depende de donde vengan los fondos. Hasta ahora lo que está planteando el Gobierno que esos fondos vengan del FISE, del canon gasífero de otras fuentes o aportes propios del mismo Minem”, indicó.

En cualquier caso, coincidió con la necesidad de contar con una tarifa nivelada, pues su finalidad es aportar en el desarrollo de la industria para que de una vez se pueda descentralizar y no solamente tenerla en Lima donde se concentra el 80% del parque industrial del Perú.

