En el año 2017, el volumen total exportado creció en 11.3% en comparación con el año 2016, debido a los mayores envíos de productos tradicionales (10.8%) y no tradicionales (12.7%), informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática ( INEI) a partir del Informe Técnico Evolución de las Exportaciones e Importaciones, elaborado con información de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Cabe indicar, en el año 2016, el volumen total exportado se incrementó en 12.40%.

El resultado del 2017se explicó por los mayores envíos de productos tradicionales (10.8%) destacando los sectores pesquero (63.3%), petróleo y gas natural (30.1%) y minero (6.6%). También, se incrementaron los embarques de productos no tradicionales de los sectores pesquero (69.6%), agropecuario (4.5%), textil (5.1%) y químico (3.5%).

Los productos tradicionales que destacaron por su mayor demanda fueron cobre (6.8%), oro (5.5%), derivados de petróleo (23.5%), zinc (27.4%), gas natural (30%), harina de pescado (68.5%), molibdeno (7.7%) y café (1.1%); no obstante, disminuyó plomo (-16.7%). Entre los productos no tradicionales figuraron calamar, pota y jibias (111.8%), paltas (41.9%), arándanos (26.6%), colas de langostino con caparazón (61.8%), polos de algodón (3.2%).

Sin embargo, disminuyeron los envíos de uvas (-11.2%), espárragos (-10.1%), mangos y mangostanes (-4.7%), alambre de cobre refinado (-6.1%) y fosfato de calcio natural (-24.8%).

El volumen total exportado tuvo como destino China (28.8%) y Estados Unidos de América (14.3%); seguido de España (5.5%), Corea del Sur (5.4%), Japón (5.1%) y Brasil (4.5%).

Con relación a la exportación de productos no tradicionales destacaron los mayores envíos de arándanos (37.7%), filete congelado de pescado (146.3%), zinc sin alear (25.1%), polos de algodón (9%) y alcachofa (4.6%). Y según sectores figuraron textil (6.7%), pesquero (20.9%), químico (2.2%), metalmecánico (33%), siderometalúrgico (1.3%); no obstante, disminuyeron los envíos de los sectores agropecuario (-7.3%) y minería no metálica (-4.5%).

Los principales países de destino de nuestras exportaciones fueron China con 25.8%, Estados Unidos de América 17.2%, Japón 7% Corea del Sur 6.6%, y España con el 5.8% del valor total exportado.