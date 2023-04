Los ingresos al Estado peruano por la producción de hidrocarburos (gas y petróleo) durante el primer trimestre de este año, ascendieron a US$ 376 millones, informó Perupetro.

De este monto, cerca de US$ 369 millones correspondieron al pago de regalías provenientes de los Contratos de Licencia por la producción de hidrocarburos.

De este monto, alrededor de US$ 202 millones correspondieron a la producción de gas natural, US$ 114 millones por la producción de líquidos de gas natural y US$ 53 millones por la producción de petróleo en el país.

La regalía, como se recuerda, es la contraprestación económica establecida por ley, mediante el cual las empresas están obligadas a pagar al Estado por el derecho a explotar los recursos de hidrocarburos (petróleo y gas), en el país.

Las regalías se calculan en función al valor de la producción en base al porcentaje de regalía establecido para cada contrato.

En tanto que los ingresos por la venta de hidrocarburos provenientes de los Contratos de Servicios, ascendieron a US$ 7 millones en el primer trimestre de este año.

Durante el año 2022, los ingresos al Estado peruano por la producción de hidrocarburos ascendieron a US$ 1,847 millones y desde 1993 a la fecha, dichos ingresos totalizan US$ 24,200 millones.