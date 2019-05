Perú Moda y Perú Moda Deco 2019 concretaron negocios por US$ 132 millones Asimismo, Adex estimó que las exportaciones de la cadena textil-confecciones podrían sumar US$ 2,100 millones al 2021, lo que aportaría a lograr la meta de llegar a los US$ 75,000 millones de exportaciones al Año del Bicentenario.

Perú Moda USI