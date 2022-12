El transporte de algo tan necesario como los alimentos, por ejemplo, se ha visto comprometido por el bloqueo de vías (al cierre de esta edición, había 96 alertas de tránsito interrumpido). Esto ya se tradujo en que ayer ingresó un 20% menos de productos al Gran Mercado Mayorista de Lima y 65% menos al Mercado Mayorista N° 2 de Frutas, respecto al promedio de los últimos cuatro jueves.

Si bien esta situación aún no dispara los precios al consumidor, de seguir bloqueadas las vías sí habría un impacto importante. De hecho, en lo que va de diciembre ya subió el precio minorista de 11 de 16 principales productos en Lima.

¿Qué está pasando en las carreteras? Javier Marchese, presidente de la Unión Nacional de Transportistas Dueños de Camiones del Perú (UNTPerú), comentó a Gestión que en el sur del país hay unos 5,000 camiones que no pueden venir a Lima desde Cusco, Puno, Arequipa y Tacna.

“Un camión necesita US$ 200 diarios como sostén para permanecer. Si son 5,000 camiones del sur, hablamos de US$ 1 millón de no producción de esos camiones. Que es lo mínimo”, detalló.

Esas cifras ‘frías’ se pueden traducir en que, por cada camión -según Marchese-, hay ocho personas vinculadas, entre personal administrativo y servicios complementarios. “Veámoslo de esta manera, son ocho personas las que viven de lo que mueve un camión”, anotó.

Carlos Bianchi, fundador de la UNT Perú agregó: “Hay un daño incalculable al país, hay millones de dólares que se pierden. Importadores, exportadores, productores, todos afectados. ¿Cuántos productos se han dejado de fabricar porque no llegan los insumos? ¿Qué pasa con la campaña navideña? ¿Qué va a pasar con lo que deje de producir, por ejemplo, el emporio comercial de Gamarra por menores compras del interior?”, puntualizó.

Gamarra sin campaña

En el emporio comercial de Gamarra, que Bianchi menciona, operan principalmente microempresarios. “Detrás de nosotros hay familias, costureros, vendedores, los que participan de toda la etapa productiva. Detrás hay más de 100,000 puestos de trabajo directos que sostienen del funcionamiento del emporio. La afectación no es menor, el golpe es duro”, dice Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú.

¿Las manifestaciones están golpeando a estos empresarios? Antes de la pandemia, asegura Saldaña, Gamarra facturaba entre S/ 6,500 y S/ 6,600 millones al año. En el 2021, se alcanzó aproximadamente el 40% de los niveles de venta prepandemia y para este año había expectativas de llegar al 50%. Pero, en el contexto actual y con una campaña mayorista (de fin de año) golpeada, la empresaria estima que retornarían a niveles similares a los del año pasado.

“Miles de micro y pequeños empresarios a nivel nacional vienen al emporio para comprar su mercadería al por mayor y hacer su propia campaña en sus ciudades. Pero ahora no se pueden trasladar porque no hay tránsito. Sumado a ello, tenemos otros clientes a los que se les envía la mercadería y que hoy tampoco se puede”, remarcó.

El 50% de lo que Gamarra produce se destina a la venta en regiones, cifra que está en riesgo. Saldaña cree que si se logra frenar las manifestaciones y se liberan las vías, aún podrán recuperarse para su campaña de primavera-verano, que culmina en febrero.

Mesa Redonda

Puertas cerrándose, comerciantes desesperados, tratando de que grupos de manifestantes violentos no ataquen sus negocios, locales sin vender por casi una semana. Así vive el Mercado Central las manifestaciones que se dan en el centro de Lima.

Antes de la pandemia, Mesa Redonda vendía alrededor de US$ 20 millones diarios, en promedio; y el año pasado, lograron recuperarse en un 80% (US$ 16 millones). Sin embargo, en medio de las protestas, con ventas que se ya se redujeron en 50% en lo que va del mes, la magra asistencia de público, los números son menos halagüeños, explica Nazario Román, vicepresidente de la Cámara de empresarios y comerciantes del Mesa Redonda. Se podría llegar -en promedio- a ventas de solo US$ 10 millones al año, estimó.

Según un último cálculo del conglomerado comercial, hay alrededor de 18,172 licencias, es decir, locales formales. Y se habla de alrededor de 70 mil personas trabajando allí (cifra que se incrementa en 20 a 25 mil más por campañas). Pero, con el golpe actual, los números están en riesgo y se puede culminar el año con un estimado de que se pierdan entre 15% y 20% de los puestos de trabajo.

“A una gran empresa la golpeas y el seguro paga. Si una pequeña empresa cierra siete días, es un nivel diferente de afectación, muchos más graves. Menos espaldas financieras”, puntualizó.

Bodegas con miedo

Un negocio que acompaña el día a día de la población, sobre todo de las de menor ingreso, son las bodegas. Estas han sufrido también los embates de las protestas a nivel nacional.

“Son 535,000 bodegas a nivel nacional y dependemos de este negocio unas 600,000 familias. La mayoría de las bodegas están comentando que ya no sienten que hay una campaña de fin de año, lamentablemente están vendiendo a un nivel ‘normal’, es decir, similar a otros meses”, subrayó Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú.

Bodegueros y bodegueras que están en zonas de conflictos -dice Choy- han tenido que cerrar sus tiendas. Las que no, fueron saqueadas.

El impacto en Cusco

Las manifestaciones han causado más estragos en la zona sur, donde incluso se cerraron cinco aeropuertos. Uno de ellos es el del Cusco. La ciudad imperial estaba recuperando turistas tras el golpe de la pandemia, pero hoy esto se está revirtiendo.

John Santos González, presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios, Turismo y de la Producción del Cusco, estimó que en promedio se pierden S/ 3 millones por día cuando hablamos de turismo; S/ 200 mil por día en lo que concierne a transporte terrestre, y se registra un 70% de cancelaciones de paquetes turísticos y servicios hoteleros.

“Cuando el turismo pierde, pierde toda la cadena. Transporte turístico, hoteles, guías y artesanos. Definitivamente, esto ha golpeado más a los de menores ingresos porque las turbas, incluso, han generado saqueos hasta a las bodegas pequeñas”, anotó.

Pérdidas suman US$ 150 millones

En los ocho días de protestas, hasta ayer, la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) estima que se han perdido US$ 150 millones en el sector.

Esto es principalmente porque, al estar bloqueadas las carreteras, los productos no pueden acceder a los puertos y aeropuertos. “Esto hace que se terminen malogrando dentro de camiones parados en la carretera o en los fundos”, comentó el gremio agroexportador a Gestión.

Por otro lado, los trabajadores no pueden acceder a los fundos porque vienen siendo amenazados, esto ocasiona que en muchas empresas los productos se están malogrando en el campo al no recibir mantenimiento. Esto se da especialmente en aquellos productos que se encuentran en plena temporada como la uva y el mango.