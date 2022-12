En la zona norte, la empresa Quavii informó a Gestión que, en su área de concesión, que comprende siete ciudades (Huaraz, Chimbote, Trujillo, Pacasmayo, Chiclayo, Lambayeque y Cajamarca), empezó a aplicar un racionamiento de su servicio de distribución de gas natural.

Explicó que el hecho de que diversos tramos de las carreteras a nivel nacional se mantengan bloqueados por protestas, han imposibilitado el tránsito continuo de sus cisternas con gas natural licuado hasta las ciudades del área de cobertura en las regiones de La Libertad, Ancash, Lambayeque y Cajamarca.

¿Cuál es el sustento para tal racionamiento?

La aplicación del racionamiento, explicó la empresa, se da al amparo de una resolución que emitió el Ministerio de Energía y Minas (Minem) declarando en emergencia el suministro de gas natural en esa zona, hasta que se restablezcan las condiciones que permitan el tránsito de camiones cisterna que transportan gas natural licuado (GNL) y gas natural comprimido (GNC).

LEA TAMBIÉN: Gremios de Arequipa solicitan corredor humanitario ante desabastecimiento en mercados

“Ante esta complicada situación, la cual está fuera de nuestro alcance, activamos inmediatamente nuestros planes de contingencia y de racionamiento del suministro de gas natural con el fin de priorizar y mantener el servicio continuo en los hogares”, anotó Quavii.

La empresa precisó que, como parte del racionamiento, ha suspendido la entrega del citado combustible a algunas empresas industriales, así como el suministro de gas natural vehicular a estaciones de servicio.

“Sin embargo, de prolongarse el bloqueo de las carreteras, nos veríamos obligados a suspender (también) el servicio (doméstico) en los próximos días, hasta que se normalice el tránsito en las vías”, advirtió.

Confirmó en tal sentido, que son 200,000 los hogares del norte que están en riesgo de que se suspenda el servicio de gas natural, e invocó a las autoridades a garantizar la integridad de la infraestructura que le permita dar sus servicios.

Situación en otras regiones

Por su parte, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), informó que las protestas están impactando en el abastecimiento de combustibles, como el gas natural, petróleo, gasolinas, GLP y GNV a distintas regiones.

Con esta situación se vienen ocasionando contratiempos a diferentes operaciones mineras que se han visto afectadas en los procesos de abastecimiento de insumos, alimentos, reemplazo de personal y traslado de producción, indicó el gremio.

En tanto, en Tacna se formaban esta mañana largas colas en los grifos de esa ciudad para abastecerse de combustibles y de GLP vehicular, aunque medios locales indicaron que los conductores denuncian que solo se les vendía hasta un máximo de S/30 en combustibles.

Ello, debido a que los manifestantes que bloquean la Panamericana Sur impedían la llegada de camiones cisterna con el combustible.

Sin embargo, en el caso de la concesión de la distribución del gas natural en el sur (en ciudades de las regiones Arequipa, Moquegua y Tacna), a cargo de Petroperú, esa empresa informó a Gestión que aún continúa con el suministro normal de ese producto, pues tiene reservas del mismo para 15 días.

Efecto en precios

Al respecto, el ex presidente de Petroperú, César Gutiérrez, explicó que hay diversos factores que causan el desabastecimiento en regiones, no solo por los bloqueos en sí, sino porque los camiones cisterna no se arriesgan a transitar por el temor a ser atacados; pero, además, porque por el mismo motivo los grifos han dejado de atender al público.

LEA TAMBIÉN: Manifestantes toman planta de TGP que bombea gas natural

Sumado a ello, señaló que las estaciones de servicio normalmente tienen capacidad para almacenar derivados como máximo hasta cinco días, es decir, que ya excedieron los plazos de duración de sus stocks tras su último abastecimiento en camiones.

Consideró que esta situación está llevando a un desabastecimiento parcial de combustibles, así como a un incremento de precios de esos productos, aunque señaló que la carestía de GLP es aún mayor, pues ese producto es traído en cisternas desde Pisco (Ica) hasta el resto de regiones, pero la mayoría de vías en la región Ica están bloqueadas.

En este caso, según El Facilito, de Osinergmin, mientras en Lima el precio del GLP de uso vehicular se encontraba entre S/7.78 hasta S/10.99 el galón, en regiones como Piura y Apurímac llegaba a cerca de S/12.00 el galón.

Por el momento, indicó que no hay impacto de algún desabastecimiento de derivados en Lima metropolitana, puesto que el suministro se realiza a través de barcos por el Callao, para su procesamiento en refinería La Pampilla, mientras que el suministro de GLP que se produce en Pisco, se trae a la capital también por vía marítima.

Impacto en sector eléctrico

Por su parte, Gustavo Navarro, ex director general de Hidrocarburos del Minem, advirtió que si se mantiene la toma de manifestantes en la planta compresora de TGP que bombea gas natural, en Kepashiato, Cusco, se corre el riesgo de afectar el suministro de ese producto, considerando que el ducto de Camisea atraviesa por esas instalaciones.

Si en esas circunstancias se produjera un ataque contra ese ducto, refirió, se corre el riesgo de dejar sin gas natural a la centrales termoeléctricas ubicadas al sur de Lima, pero además se obligaría a encender las grandes centrales duales (a gas natural y diésel) ubicadas en Ilo y Mollendo, que operan hoy sólo con diésel, lo que encarecería la generación eléctrica dado el mayor costo de ese derivado.