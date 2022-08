En el marco del “Día Nacional del Café”, que se celebra este viernes 26 de agosto, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) informó que Perú y Etiopía se han convertido en los principales productores y exportadores mundiales de café orgánico.

Ambas naciones se han constituido en los últimos años en los líderes mundiales de la oferta de café orgánico, cultivado en un 95% por pequeños agricultores, según reportes correspondientes al 2020, proporcionados por instituciones oficiales de certificación y recientemente sistematizados por la Federación Internacional de Agricultura Orgánica (IFOAM) y el Instituto de Investigación de Agricultura Orgánica (FIBL), con sede en Suiza.

Incluso, según la Junta Nacional del Café, si bien Etiopía reporta mayor área certificada de café orgánico, Perú cuenta con una mayor oferta de granos. Solo el año pasado, la producción nacional de café orgánico ascendió a aproximadamente a un millón 200,000 quintales.

LEA TAMBIÉN: Caficultores en Perú prueban con nuevo híbrido ante posible caída de producción en el 2023

Por ejemplo, la producción de café orgánico en nuestro país, conforme al reporte del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), cuenta con una superficie de 124,132 hectáreas dedicadas a ese cultivo, primordialmente, pequeños productores que dependen de la producción de ese grano.

Del mismo modo, el café es el primer producto agrícola tradicional de exportación y es fuente de empleo para más de dos millones de peruanos en toda la cadena agroproductiva. Actualmente, el Perú destaca en la producción de cafés especiales de alta calidad.

La producción de café involucra a 230,000 familias y gracias al trabajo competitivo del sector público y privado, se ha logrado no solo elevar la productividad, sino también mejorar la calidad del grano. En el 2021, se han conducido 440,000 hectáreas de café, las cuales representan 6% del área agrícola nacional, cumpliendo un rol decisivo en el desarrollo y la inclusión social.

Las principales regiones productores son, Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Pasco, Piura, Puno y San Martín.

Exportaciones al alza

Asimismo, el Perú es uno de los principales países productores de café de la especie arábica, la cual otorga una combinación perfecta de aromas y sabores, siendo las áreas de mejor producción las zonas ubicadas en altitudes entre los 800 y 2,000 metros sobre el nivel del mar.

Además, el Perú gracias a los productores cafetaleros y a la calidad del grano que ha conquistado los principales mercados, ocupa hoy el noveno lugar en producción y exportación mundial de café convencional, superado por Brasil, Vietnam, Colombia, Indonesia, Etiopía, Honduras, India y México.

VEA TAMBIÉN: Cuánto café debe consumir si sufre de hipertensión

El año pasado las exportaciones de café registraron US$ 760 millones, siendo los principales destinos, Estados Unidos, Alemania, Bélgica y España. Para este 2022, se proyecta que las exportaciones de café generarían US$ 1,200 millones, una cifra extraordinaria no registrada antes desde el 2011, cuando se alcanzaron ventas por US$ 1,594 millones.

LEA TAMBIÉN: Proyecto Comunidad de Cafés Especiales buscará duplicar exportaciones de café peruano

Consumo crece

Desde el Midagri se viene impulsando entre la población un mayor consumo de café en sus diversas presentaciones, lo que ha permitido que hoy en día la ingesta de café alcance los 950 gramos per cápita anual, siendo la meta del sector llegar al kilo y medio por persona al año 2025.

En tal sentido, el Midagri instaló la Comisión Multisectorial Permanente Consejo Nacional Ejecutivo del Café (Decreto Supremo N° 002-2021-Midagri), como un espacio de coordinación que guiará el trabajo conjunto hacia el desarrollo sostenible y competitivo del café peruano.

Con participación de diversos representantes de la caficultura, la Comisión Multisectorial, tiene como una de sus tareas centrales hacer seguimiento de la ejecución del Plan Nacional de Acción del Café Peruano 2019-2030 (Decreto Supremo N° 010-2019-Midagri) y abrir el diálogo para consensuar medidas por el desarrollo sostenible del café, en beneficio de las familias que dependen de su cultivo.

VEA NUESTRO ESPECIAL EXCLUSIVO

Cuánto café debe consumir si sufre de hipertensión