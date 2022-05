La bancada de Perú Libre presentó un nuevo proyecto de ley que plantea que la Sunafil fiscalice a los trabajadores del sector público, incluyendo a aquellos que laboran bajo el régimen creado por el Decreto Legislativo 276, Contrato Administrativo de Servicios (CAS) y bajo el nuevo régimen Servir.

Hoy es Servir quien fiscaliza el sector público mientras que Sunafil está facultada para fiscalizar empresas del sector público, “siempre y cuando estén sujetos al régimen laboral de la actividad privada”.

El proyecto busca que cuando se pueda individualizar la responsabilidad de un funcionario por la comisión de una infracción laboral, dicha persona sea sancionada como lo sería una empresa en el sector privado.

La norma se propone en un contexto en el que la ministra de Trabajo viene proponiendo que Servir se adscriba al MTPE como respuesta a los reclamos de trabajadores que indican que Servir no ha dado los resultados esperados.

Sistemas distintos

Juan Carlos Requejo, exsuperintendente de Sunafil, señala que el sistema de fiscalización para el sector público y del sector privado son fundamentalmente distintos, por lo que emitir una norma de este tipo no tendría los efectos que se buscan.

“Para una empresa una multa es un disuasivo, pero para una entidad del sector público esto no es así”, indica Requejo, quien recalca que es totalmente distinto multar a una empresa que a un municipio.

“Además, en el sector público hay muchos otros factores por considerar. ¿Qué pasa si se incumple otorgarle equipo de seguridad al personal de la municipalidad, pero ello se debe a una falta de presupuesto? ¿Sancionas al funcionario?”, agrega Requejo.

Juan José Martínez, antiguo presidente de Servir, opina igual, indicando que “las normas para el sector público tienen una lógica muy distinta a las del sector privado”, por lo que asignarle dicha tarea a Sunafil sería contraproducente.

Agrega, sin embargo, que mejorar la fiscalización laboral es algo en lo que Servir debe trabajar.

CIFRAS Y DATOS

Inspectores. De acuerdo a data del 2020, Sunafil contaba con 800 inspectores, pese a que debía tener a alrededor de 2,000 en planilla, por lo que, actualmente, tiene un déficit de personal para inspecciones.

De acuerdo a data del 2020, Sunafil contaba con 800 inspectores, pese a que debía tener a alrededor de 2,000 en planilla, por lo que, actualmente, tiene un déficit de personal para inspecciones. Funcionarios. De acuerdo con data del INEI del 2017, hay alrededor de 1.329 millones de empleados en el sector público. Según el ex-superintendente de Sunafil, dicha cifra estaría cerca a los 2 millones hoy en día.

No se pueden fijar plazos difíciles de cumplir

El Tribunal de Fiscalización Laboral emitió una nueva resolución en la cual indicó que la Sunafil no puede sancionar a una empresa por no cumplir con un requerimiento de información si dicho plazo es difícil de cumplir, dado que no se estaría respetando el principio de razonabilidad con relación al incumplimiento detectado. En el caso resuelto por el tribunal, se le brindó un plazo de 5 días hábiles al empleador fiscalizado para revisar y realizar los cambios necesarios en la matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) de 28 puestos identificados, lo cual para el tribunal, “no podía ser realizado” en el plazo otorgado, lo cual desnaturalizó la medida de requerimiento en sí.