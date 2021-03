A fines de febrero de la presente campaña, el Perú ya exportó más de 56 millones de cajas de uva de mesa (cuando en toda la campaña pasada se despacharon 49 millones de cajas) y si se suma los que faltan de la semana 9 a la 14 (1 de marzo a 14 de abril), podríamos llegar a los 58 millones de cajas (de 8.2 kilos cada caja).

Así lo indicó el gerente general de Exportadora Safco Perú, Benjamín Cillóniz Guerrero, quien explicó que Perú cuenta actualmente con 20 mil hectáreas de uva de mesa de exportación y habiendo migrado a variedades de mayor productividad como Sweet Globe, Autumn Crisp, Sweet Celebration, entre otras, tiene el potencial de llegar a producir casi 70 millones de cajas sin tener que plantar más hectáreas, convirtiéndonos en un competidor cercano a Chile, que es el principal exportador de uva de mesa del mundo.

“Con la caída de la producción de uva de mesa de Chile (por lluvias) en esta campaña y el tremendo incremento en los despachos que ha tenido esta temporada nuestro país (encima del 15%) vamos a quedar casi a la par que Chile, es decir ambos países se posicionan como principales abastecedores de uva de mesa del mundo (en torno a las 60 millones de cajas), ese es un reto enorme que tenemos que afrontar”, dijo al portal Agraria.pe.

Indicó que, en su momento, Chile llegó a exportar 100 millones de cajas, pero en la presente campaña estimaban despachar 80 millones de caja; sin embargo, por la lluvia atípica que ha sufrido han tenido una caída terrible en la producción.

“A Chile no le ha ido muy bien en esta campaña, eso ayudó a Perú ya que nos tenía preocupados muchos temas como que la cosecha se atrasó (se concentró en enero y febrero), se estimaba un arribo concentrado en Estados Unidos que si se juntaba con un stock importante de uva chilena podría llevar los precios del mercado significativamente a la baja. Estas lluvias registradas en Chile le han permitido a Perú tener un buen año tanto en volumen como en precios”, añadió.

Nuevas variedades

Benjamín Cillóniz resaltó que Perú ha migrado a nuevas variedades patentadas de uva de mesa. Dijo que la Red Globe históricamente era una variedad más productiva que las variedades sin semillas, pero también era una fruta barata para el mercado, por eso tuvo alta demanda a nivel mundial y hoy en día sigue siendo barata cuando se compara con otras variedades.

“Lo que ha ido pasando con las uvas peruanas es que al migrar a variedades patentadas el valor de todas las variedades ha ido en aumento, y el propio valor de la Red Globe ha mejorado este año”. A modo de ejemplo, indicó que tener un precio de US$ 17 FOB para una caja de Red Globe (de 8.2 kilos) puede ser atractivo, mientras que ese mismo precio para una Sweet Globe no se considera atractivo.

El gerente general de Safco Perú cree que en nuestro país seguirán reduciéndose las áreas de uva Red Globe, pero no descarta que dicha variedad pueda ser usada por muchos agricultores que no pueden acceder a las variedades patentadas.

“Si Perú reduce ligeramente sus volúmenes de Red Globe en torno a 15 millones de cajas y teniendo un buen rendimiento de 4,000 cajas por hectárea, a un precio promedio de US$ 17 o US$ 18 FOB (por caja) esta variedad sigue siendo una alternativa”.

Sobre otras variedades como Crimson, Sugraone (también conocida como Superior), Flame, dijo que lo tienen más complicado, ya que tradicionalmente eran variedades de menor productividad por hectárea comparada a la Red Globe, pero se compensaban con mejores precios, sin embargo, hoy en día se tienen variedades que producen lo mismo que una Red Globe y con precios más altos, eso va a llevar a que los precios de uva sin semilla se acerquen a los precios de la Red Globe.

“Antes hablábamos de casi el doble de precio entre una variedad sin semilla versus la Red Globe, hoy en día esa diferencia se va a achicar, si se mantiene alguna Sugraone, Crimson y Flame no van a dar los números. Creo que estas variedades son las que tienen que ir saliendo, incluso antes que la Red Globe”, manifestó.

Además, dijo que muchos productores no podrán comprar variedades patentadas o “de clubes”, entonces antes que entren a la piratería hay posibilidad de negocio con la Red Globe. “Lamentablemente hay quienes roban material genético de las variedades patentadas y están tratando de exportar las uvas sin el nombre correspondiente, y nos están poniendo en la mira de los genetistas que van a terminar activando las denuncias legales que correspondan”.

Mayor demanda por uva verde

En otro momento, Benjamín Cillóniz , destacó que hoy en día las uvas verdes sin semillas tienen más precio de las uvas rojas porque hay una sobreoferta de estas últimas, sobre todo de Chile que tiene mucha Crimson y ha plantado muchas rojas patentadas.

“Ellos tienen que gasificar la uva de mesa y para ello deben subir la temperatura, lo que podría generar que las variedades verdes se pardeen (tomen un color pardo) por este protocolo fitosanitario que tiene Chile (no lo tiene Perú); entonces para ellos es más difícil entrar con nuevas variedades verdes porque las tienen que probar para ver si son susceptibles a este tratamiento poscosecha”, aseveró.

Además, resaltó que últimamente se ha visto una impresionante demanda de los chinos por variedades verdes. Indicó que hace 5 o 6 años en Shanghái (China) se veía Thompson de Chile y no la querían, hoy el gusto de los chinos ha cambiado y demandan mucho, sobre todo dos variedades verdes como son Sweet Globe y Autumn Crisp.

“Hoy en día las variedades verdes tienen un mejor precio, pero también son las que más se han plantado, el salto de Sweet Globe es impresionante y atrás tiene Autumn Crisp y también la Timpson, eso hará que en el futuro las verdes vengan a la baja”, aseveró.

Uvas orgánicas

Sobre la producción, cada vez mayor, de uvas orgánicas, dijo que hay un grupo de empresas que está apostando por este tipo de uva. Al respecto, dijo que la uva de mesa requiere insumos que no están permitidos en la certificación orgánica, además esta fruta suele tener problemas productivos, como la mayoría de cultivos.

“Mientras más noble sea el cultivo menos cae tu producción si vas a lo orgánico, pero si un cultivo es exigente en estas aplicaciones es más difícil obtener rendimientos interesantes. Además, al ser orgánico, las uvas suelen tener mayores defectos cosméticos y si bien hay algo mayor de tolerancia por parte del mercado, no se puede llegar con una uva hecha trizas, tienes que tener una uva bastante respetable sin las herramientas que la agricultura tradicional permite”, manifestó.

Benjamín Cillóniz recomendó, desde el punto de vista de la producción, buscar variedades que broten fácil (no puede usar cianamida hidrogenada, que es insumo por excelencia de la uva para que pueda brotar de manera uniforme) y que no sea susceptible a oídium que es una plaga que destruye el cultivo. “Si uno piensa en variedades de poco vigor y susceptible a oídium, por más bueno que sea el precio, no se podrá obtener los rendimientos para que sea rentable”.

Agregó que, desde el punto de vista de las orgánicas, generalmente se habla de un sobreprecio de US$ 4 sobre las tradicionales en cada una de las categorías.

Dato

Safco Perú ha pasado de exportar cerca de 21 millones de cajas de uva Red Globe a estabilizarse alrededor de los 17 millones de cajas en los últimos 2 años.