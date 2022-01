El presidente de la República, Pedro Castillo, señaló que el Gobierno está trabajando por el país desde que asumió el cargo a través de diversos esfuerzos que, según él, han sido silenciados por quienes “no asumen” que esté a cargo del Ejecutivo.

“Vamos la recuperar la soberanía nacional, eso significa darle educación de calidad a nuestros estudiantes, garantizar la salud de nuestros estudiantes. Hemos hecho todo estos esfuerzos estos cinco meses. Quién sabe, hemos sido silenciados por gente que aún no asume que conduzcamos el país, pero no estamos entretenidos en eso. No vamos a dar cabida a esos espacios porque hemos venido a trabajar por el país”, indicó la mañana de este viernes.

Pedro Castillo, junto a la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, y el resto del Gabinete, participó en el Consejo de Ministros descentralizado que se llevó a cabo en Moquegua junto a las autoridades locales de esta región.

El jefe de Estado destacó la importancia de dialogar entre todos los niveles del Gobierno, además de atender los reclamos de Moquegua y destacar los avances que se han logrado en la recuperación de lotes petroleros y avances en los diálogos para la masificación del gas de Camisea.

“Estamos viendo la posibilidad de acelerar (la masificación del gas), de iniciar el trabajo con la refinería de Talara. Cosas así, como dar sorpresa como instalar una planta propia en el país para la producción de úrea. Esa es parte del compromiso de este Gobierno”, manifestó.





Pedro Castillo en Moquegua https://www.tvperu.gob.pe/

Pedro Castillo concluyó resaltando también la importancia de que se promueva, en toda la macroregión sur, la implementación de obras de gas con el país de Bolivia.

“Es parte de devolver la soberanía al pueblo peruano. Muchas veces se ha visto que dicen que en Lima nomás está el profesionalismo, en Lima nomás se hacen las cosas, cuando no es así”, acotó.