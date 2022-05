El ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, condicionó la permanencia del actual presidente del directorio de la empresa estatal Petroperú, Humberto Campodónico, a que solucione los problemas que tiene la estatal con las comunidades, pese a que él -como titular del sector- no ha podido solucionar hasta el momento el conflicto minero de Las Bambas que lleva 35 días paralizada.

“(Ministro, ¿van a sacar a Campodónico?) Yo soy en que lo puso en Petroperú. No sé lo que está diciendo el señor. No sé lo que le pasa. Lo que quiere es que dé solución a los problemas de Petroperú, nada más”, dijo en diálogo con Exitosa.

A reglón seguido, mencionó que el presidente del directorio de Petroperú solucioné los problemas “de una forma rápida, no es que este vacilando las cosas”. “No debe usar la institución como si fuera su chacra. Aquí no es chacra de nadie, sino del pueblo y del Estado”.

Irónicamente, el ministro Palacios -cuota política del condenado por el delito de corrupción de funcionarios, Vladimir Cerrón- no ha solucionado hasta el momento el conflicto de Las Bambas, pese a que es responsable del sector.

“(¿Entonces, usted quiera que permanezca Humberto Campodónico?) Lo he puesto para que solucione el problema, pero de una forma ordenada, como debe ser. Nada más. Si hay responsabilidades que tiene Petroperú anteriores con las comunidades se tiene que asumir, porque el que entra asume el pasivo y el activo”, comentó.

Cabe precisar que no es la primera vez que Palacios busca motivos para cambios el directorio de Petroperú, pese a que la empresa estatal tiene deudas por US$ 4,300 millones. La semana pasada Gestión dio cuenta que Palacios está suscribiendo acuerdos con las comunidades del área de influencia del Lote 192 sin contar con la presencia ni aprobación de Petroperú.

Incluso promete el otorgamiento de dinero a las comunidades, pese a que -como ministro de Estado- no tiene injerencia en la capacidad de gasto de la empresa estatal Petroperú que actualmente enfrenta deudas. Incluso la semana pasada, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) otorgó a la empresa estatal Petroperú un préstamo de US$ 750 millones para que responda a sus obligaciones de este año fiscal y se evite así una “severa limitación” en el suministro y la comercialización de combustibles.

El tema de fondo -de acuerdo a fuentes consultadas- es el interés de Palacios y del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, de que Petroperú opere el Lote 192 sin socio, pese a que la empresa estatal no tiene presupuesto para destinar entres US$ 150 millones o US$ 200 millones de inversión inicial en el Lote.

