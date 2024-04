El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) informó que la inversión ejecutada en marzo entre las concesionarias a su cargo, es decir, aeropuertos, carreteras, puertos y metros, alcanzó los US$ 161.4 millones, 59.1% más que el mismo periodo del 2023. En ese balance, destacó el dinero movilizado por la Línea 2 del Metro de Lima: US$ 105.7 millones.

La entidad recalcó que la cifra acumulada durante 2024 (enero-marzo) alcanzó los USD 231.7 millones. En el sector aeroportuario se valorizaron inversiones por US$ 41.6 millones, 176% más que el mismo periodo del año anterior. Ositrán destacó aquí la inversión de US$ 22 millones ejecutada por Lima Airport Partners (LAP) en el Proyecto de Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y en la mejora y conservación del aeropuerto actual.

Por su lado, el Primer Grupo de Aeropuertos Regionales valorizó US$ 19.3 millones por el mantenimiento periódico de los pavimentos del área de movimiento del aeropuerto de Anta-Huaraz, el mantenimiento periódico al sistema eléctrico en media y baja tensión de los aeropuertos, entre otros.

En el caso del Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincia, se dinamizaron US$ 220,473 en la adquisición de máquinas de rayos X para acceso a la sala de embarque del aeropuerto de Arequipa, según Ositrán.

Respecto a las infraestructuras de puertos, se colocaron US$ 7.5 millones en marzo (35.2% más que el mismo periodo de 2023). Aquí el regulador destacó a DP World Callao, quien lideró las inversiones con US$ 6 millones, colocados en obras del Muelle Bicentenario, las que están a punto de concluir.

Terminales Euroandinos, encargado del Puerto de Paita, con una inversión de US$ un millón por la adquisición de seis terminal tractors y un montacargas de cinco toneladas, de acuerdo a Ositrán. En el caso del Terminal Norte Multipropósito del Callao y el Terminal Portuario de Salaverry se colocaron US$ 194,700 y US$ 119, 047, respectivamente.

Contrario al resto, las infraestructuras viales sufrieron una detracción de 36.8% respecto a marzo del 2023 y valorizaron US$ 6.7 millones. De ese total, US$ 6.4 millones corresponden a la inversión ejecutada por la concesionaria Autopistas del Norte, encargada de la Red Vial 4, en obras de la Vía Evitamiento Chimbote.

Inversión acumulada

Ositrán también señaló que la inversión acumulada, es decir, desde el inicio de de los contratos de concesión hasta marzo de este año versus las inversiones comprometidas en los contratos de concesión, alcanzó los US$ 11,504 millones.

En esta escala, las carreteras registran el mayor nivel con 90.28% (US$ 4,918 millones). Le siguen los ferrocarriles y líneas de metro con 61.95% de avance (US$ 3,728 millones).

Por su lado, los terminales portuarios registran un progreso de 61.75% (US$ 2,129 millones) y los aeropuertos 26.8% (US$ 727,3 millones).

