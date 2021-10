Óscar Caipo Ricci, presidente de la Confiep anunció que va a participar en el Consejo Nacional de Trabajo, pero remarca que una invitación al diálogo no puede estar condicionada. “Lo que nosotros esperamos es poder discutir en el CNT a partir de propuestas que puedan generar empleo, sobre todo formal”, precisa en diálogo con Gestión.

¿Tras el cambio de Gabinete ministerial, el escenario de alta incertidumbre sobre el futuro de la economía ha cambiado de manera importante?

Estábamos en un escenario de altísima incertidumbre y tensión con el Gabinete Bellido en los primeros dos meses de gobierno, y ahora con el cambio de Gabinete, con la premier Vásquez, ha bajado el nivel de tensión, es claramente más dialogante y respetuosa de las instituciones. Además, se ha mantenido a ministros que venían trabajando bien y se ha ratificado al presidente del BCR, y la premier ha dicho que la Asamblea Constituyente no es prioridad ahora; eso ha bajado el nivel de incertidumbre.

Sin embargo, todavía hay un proceso de recolección de firmas para el referéndum para la Asamblea Constituyente y es posible que sea el elemento que más incertidumbre causa sobre todo para la inversión a largo plazo de proyectos muy grandes que requieren predictibilidad.

Además, el presidente Castillo no ha ratificado que la Asamblea Constituyente ya no es prioridad para este gobierno. ¿Esta ambigüedad mantiene la incertidumbre?

Sí, y eso se ve reflejado en el tipo de cambio que comenzó a bajar y se ha estancado, y por momentos vuele a sobrepasar los S/ 4.00. Y el riesgo país, si bien es uno de los más bajos de la región, esta sobre su nivel histórico, y, además, nos han bajado la calificación crediticia y una de ellas con perspectiva negativa. No debemos minimizar esas señales que son concretas y claras: todavía no hay la confianza necesaria para que pueda haber inversión privada importante que genere empleo, sobre todo formal.

¿Consideran que con el cambio de Gabinete el gobierno se ha movido desde una posición radical hacia el centro izquierda, como creen algunos?

No lo vemos así aún. Es una coalición de izquierda la que esta en el gobierno, en el gabinete ministerial y si bien la premier, el ministro Francke han dicho que la Asamblea Constituyente no es prioridad, no es suficiente para despejar los temores y las dudas; lo único que ha ocurrido es que hemos salido de un nivel de alta tensión, que estaba generando inclusive una fuga de capitales, y hemos pasado a una espera prudente para ver cómo algunos de los mensajes de este nuevo gabinete se empiezan a concretar en acciones específicas que empiecen a generar confianza.

Algo que debemos saludar es la mención a la importancia de la inversión privada, prácticamente por primera vez con ese énfasis, que hizo el presidente Castillo en ocasión del cambio de Gabinete. Lo tomamos de manera positiva y estamos expectantes a otras señales positivas que pueda haber.

INVERSIÓN

¿Diría que ahora los empresarios sí estarán dispuestos a invertir o todavía esperarán una señal más clara del gobierno?

Las inversiones para mantener los negocios, el nivel de actividad económica, se vienen dando en el día a día, pero dado el empleo, si bien esta cerca de alcanzar el nivel prepandemia, está sumamente precarizado y con mayor informalidad (el subempleo ha aumentado en 1.6 millones y el empleo adecuado disminuyó en 2.2 millones, cifras a junio, mientras que el empleo informal ha crecido y pasó de 73% de la PEA a un poco más del 78%) se requieren políticas que promuevan la inversión privada y la generación de puestos de trabajo, sobre todo formales.

¿Qué políticas?

Por ejemplo, hay que retomar el Plan nacional de infraestructura y competitividad, que tiene una cartera importante de proyectos de inversión por más de S/ 100 mil millones y solo se esta ejecutando una parte de eso y con avance de un tercio. Pero hasta ahora no hemos visto un anuncio importante al respecto.

En minería, contamos con alrededor de 50 proyectos para desarrollo de nuevas minas por casi US$ 60,000 millones que es el equivalente a lo que se invirtió en los últimos 10 años. Entonces, creemos que debe ser muy claro cómo va a ser esa revisión de reforma tributara para el sector minero el cual ya tiene una fórmula progresiva desde hace 10 años que ha originado que este año se pague aproximadamente S/ 12,500 millones en impuestos y contribuciones, comparado con los un poco más de S/ 3,500 millones el año pasado.

Es importante que estos temas los cerremos lo antes posible, de manera que esos proyectos mineros grandes que generan empleo, que mueven la economía directa e indirectamente, comiencen a ejecutarse y para ello se requieren unas señales.

¿Qué señal están esperando los inversionistas para echar a andar los grandes proyectos de inversión?

La población está diciendo claramente, según las encuestas, que una minoría quisiera una Asamblea Constituyente, pero una gran mayoría no lo quiere o quiere cambios dentro del proceso que establece la Constitución que es en el Congreso de la república.

Creo que en este momento en lugar de tener una Asamblea Constituyente cuyo debate puede durar hasta tres años, lo que debería hacer el Poder Ejecutivo es sentarse a dialogar con el Congreso para trabajar algunas propuestas, buscar diálogo, consensos para hacer las modificaciones necesarias concretas que resuelvan problemas como, por ejemplo, cómo mejorar la descentralización y la ejecución efectiva de los presupuestos que van a las regiones, y poder eliminar y sancionar la corrupción.

VOTO DE INVESTIDURA

¿Qué esperan los empresarios del Consejo de ministros en su exposición del Plan de Gobierno el lunes (hoy) en el Congreso?

En primer lugar, va a ser importante que la premier y el presidente Castillo escuchen los cuestionamientos sustentados que están viniendo desde el Congreso, la opinión pública y la prensa respecto sobre todo al ministro del interior (pero también del ministro de Educación), ya que que debe quedar claro que hay una lucha contra el narcotráfico.

Creo que la premier es una persona ponderada y en este momento no deberíamos escalar los niveles de tensión nuevamente y poner en peligro el voto de investidura de este segundo gabinete del gobierno del presidente Castillo. Se deberían tomar las decisiones adecuadas para llegar bien al lunes (hoy), no necesitamos más tensión de la que ya hemos tenido en los últimos cinco a los entre el poder Ejecutivo y el Legislativo.

Y si no se llegan a hacer esas correcciones en el Gabinete antes del lunes 25, ¿qué esperarían del discurso para darle al nuevo gabinete el voto de confianza?

Es importante que se haya aprobado y publicado la política general del gobierno, que se ve prudente, con equilibrio fiscal. Pero, dicho esto, tiene que haber coherencia entre lo que se dice y lo que se hace respecto a dicha política. En la reunión que tuvimos con la ministra Chavez le transmitimos nuestra preocupación por los niveles de informalidad y la necesidad de generar empleo, sobre todo juvenil. Necesitamos que la agenda del ministerio de Trabajo sea equilibrada

CONTRATOS

¿En Confiep creen que el gobierno dejará de lado su intención de renegociar o cuestionar contratos privados sobre explotación de recursos naturales, como Camisea?

Yo espero que sí porque son anuncios y frases que han quedado colgados desde la campaña electoral. El presidente y quienes se conviertan en autoridades públicas tienen que entender que ahora les toca gobernar y que tienen que ser equilibrados y responsables. Mensajes como ese son los que generan incertidumbre.

Cuando se habla de Camisea, hasta ahora no hay claridad en el gobierno sobre qué quiere conseguir, qué se quiere renegociar, cuando estamos hablando de que, entre impuestos y regalías, entre los dos lotes (88 y 56) el consorcio ya paga más del 60%. Entonces, qué negocio o inversión va a ser sostenible en el tiempo si se le grava más, no queremos que nos pase lo que en Bolivia que se fue a un esquema 70% - 30% (que grava la utilidad para el estado y la empresa respectivamente), que se mencionó al inicio de este gobierno y también para el sector minero, y hoy Bolivia ya no tiene el nivel de gas para poder abastecer a sus clientes (países vecinos) por lo que, incluso, ha recibido penalidades por incumplimiento.

Pero ustedes esperan que cambie el gobierno su discurso radical respecto a ese contrato

Si, esperamos que sí; renegociar de una manera equilibrada sin amenazas, con respeto siempre es posible, hay que encontrar consensos.

REFORMA TRIBUTARIA

¿Consideran que la reforma tributaria que plantea el MEF solucionará el problema de la informalidad? ¿O hará que paguen más los de siempre, el sector formal?

Lo que ha mencionado el ministro de Economía es coherente con la política general del gobierno que recientemente se ha publicado y busca incorporar a la Mype a la formalidad, lo que llevaría a una ampliación de la base tributaria. Eso sería importante porque tenemos informalidad laboral pero también informalidad de empresas y ambas están relacionadas.

Aproximadamente 15,000 empresas grandes generan el 58% del empleo formal y tributan alrededor del 80% del impuesto a la renta. Entonces, el resto de empresas tiene que encontrar una manera de ir transitando hacia la formalidad, para lo cual deben encontrar un equilibrio entre los costos y beneficios de ser formales.

Pero claramente lo que se ha hecho en el país desde el punto de vista tributario y también laboral no ha sido exitoso, porque de lo contrario no seríamos el país que tiene la tasa más alta de informalidad laboral y empresarial y, al mismo tiempo, altas tasas de evasión tributaria.

¿El hecho que esta reforma cuente con asesoría del banco Mundial y el FMI, haría pensar que irá en la dirección correcta?

Esa asesoría del FMI, BM es importante porque los cambios que han salido internamente en los últimos años no han logrado los cambios a la velocidad que se requiere, porque no es sólo un problema de recaudación tributaria, sino que cuatro de cada cinco trabajadores no tienen contrato de trabajo, ni beneficios (vacaciones, CTS, AFP, seguro de vida ley) y es ahí donde se vulneran los derechos laborales. Entonces, no podemos hacer una reforma tributaria sólo para ese 20% formal, debe incluirse también a representante de los informales en el CNT que ha sido convocado por la ministra Chávez.

EMPLEO

¿Precisamente, ahora que se va a reactivar, Confiep participará en el CNT pese a que la ministra de Trabajo ha dicho que llevará adelante la ´Agenda 19´ que planteó Maraví?

Sí vamos a participar en el CNT, pero cuando hay una invitación al diálogo no puede estar condicionada. Nosotros vamos a ir a dialogar y a buscar consensos. La Agenda 19 es una lista de pedidos y deseos de las centrales sindicales que pueden ser atendibles y legítimos, pero tenemos que analizar con cuidado, prudencia y responsabilidad cada uno de ellos, porque ninguno está orientado a generar empleos o a reducir la informalidad. De los 19 puntos, con excepción del diálogo social, que puede llevar a una concertación, los otros 18 no están orientados a crear empleo que es lo que hoy se necesita.

¿Qué propuestas concretas llevará Confiep al CNT?

Todavía no ha sido convocada la reunión, pero, por ejemplo, claramente en estos momentos subir el salario mínimo no es lo más prudente, se requiere ahí un análisis técnico. Lo que nosotros esperamos es poder discutir en el CNT a partir de propuestas que puedan generar empleo, sobre todo formal. Debe haber claridad de que hoy tenemos alrededor de 3.7 millones de trabajadores en la formalidad con todos los beneficios y protección social, entonces por qué no poder duplicar esa cifra que daría mucho bienestar a esa cantidad de gente y al mismo tiempo aumentarían los aportes a EsSalud, lo que posiblemente permitiría bajar la tasa de contribución que lleve a una mayor competitividad de las empresas y entrar así a un circulo virtuoso que haga menos costoso a las Mype incorporarse a la formalidad. Tenemos que encontrar la forma de romper ese bloqueo que tenemos hoy para la formalización.

CRECIMIENTO

Bajo el escenario político actual, ¿qué debemos esperar del crecimiento del PBI? varios ya pronostican sólo un 2%, 2.5% para el 2022…

Ya sabemos que el crecimiento de este año es puro rebote, pero dentro de este hay una contribución muy importante del sector minero y de la agroexportación, si sacamos a estos ese 2% probablemente se volvería negativo. Del resto de sectores la mayoría está cayendo (respecto a su nivel prepandemia) como manufactura, servicios (restaurantes y hospedajes) por ejemplo. Entonces, necesitamos que el crecimiento por sectores sea más parejo.

¿Cómo se lograría eso?

Para ello necesitamos la generación de confianza, mensajes y políticas para poder impulsar las inversiones que creen empleo. Y uno los sectores que requiere especial atención es turismo y restaurantes, ya que hay mucho empleo en ellos y sobre todo juvenil; así como también las Pyme

¿Con este gobierno la economía seguirá creciendo liderada por la minería y las agroexportaciones, o perderá esos motores?

No vemos todavía que se estén prendiendo otros motores de crecimiento. Una actividad que nos ayudó mucho hace cinco años fue la construcción de infraestructura , por eso insisto en que retomar el Plan Nacional de Infraestructura es una gran oportunidad, ya que es muy intensiva en mano de obra y la infraestructura genera bienestar a la población.

De otro lado, no creo que haya la intención de matar o apagar los motores de la minería y la agroindustria. Sería muy torpe dejar de lado lo que se ha construido a través de muchos años. El Perú es jugador a nivel mundial en tres sectores: minería, agroexportación y pesca, no podemos perder eso, al contrario, tenemos que fortalecerlos. Si no hay crecimiento no hay recursos y sin ellos no hay con qué cerrar las brechas sociales. El gobierno debe entender eso, da la impresión de que está empezando a entenderlo al darse cuenta de la importancia del sector privado y de la inversión. Así que esperemos que haga las rectificaciones, obtenga el voto de confianza y nos pongamos a trabajar porque la gente no puede esperar más, ya tenemos más de un año y medio de pandemia y los más vulnerables requieren de apoyo y de políticas que permitan recuperar el empleo.

MEA CULPA

Hace diez años se hablaba del milagro económico peruano. ¿Qué mea culpa hacen los empresarios respeto a que hoy una parte de la población culpe al modelo económico de las desigualdades y brechas sociales?

Yo creo que los empresarios hemos podido hacer mejor tres cosas. Primero, deslindar mejor con la corrupción; fueron casos aislados, pero debimos deslindar más claramente y más temprano, sobre todo que en los casos en los que la decisión judicial tarda, la sanción moral debe ser la efectiva. Pero hoy en día no debe haber duda de que en los gremios y asociaciones de las empresas actuamos con integridad; quienes actuaron mal fueron expulsados de los gremios en su oportunidad.

Segundo, creo que debimos preocuparnos más en levantar las banderas para que los ingresos que se generaron con la explotación de los recursos naturales, el canon y las regalías, que han ido sobre todo a las regiones se puedan haber ejecutado mejor. Si bien esto es responsabilidad de los gobiernos regionales y locales, hemos debido levantar las banderas, poner la atención ahí porque todos sabemos que ha habido falta de capacidad de gestión y también mucha corrupción y todo eso nos está volviendo acá a Lima y en cuestionamientos al sector empresarial. Y debimos también apuntar mejor al foco del problema ya que no fue de falta de recursos, sino de gestión, ejecución y corrupción, que debemos eliminar para que esos recursos lleguen donde deben llegar.

Tercero, hemos debido comunicar mucho más, hemos estado callados, y eso no ha ayudado a que se reconozca las contribuciones que ha hecho el sector privado para el desarrollo del país y para el bienestar de las personas. Tenemos que ser más proactivos y buscar la unidad para sacar el país adelante.