Oro se encamina a una ganancia semanal por caída del dólar antes de dato del PBI en EE.UU.

El oro subía este viernes, alejándose del mínimo de cuatro meses que tocó hace unos días y encaminándose a cerrar la semana al alza, debido al descenso del dólar y de los rendimientos de los bonos del Tesoro antes de la publicación de los datos de crecimiento de Estados Unidos.

A las 0948 GMT, el oro al contado ganaba un 0.4% a US$ 1,281.67 la onza, tras tocar más temprano su cota más alta desde el 16 de abril, a US$ 1,282.98.

El metal precioso, que tocó el martes su mínimo desde fines de diciembre, a US$ 1,265.90, acumula un alza del 0.5% en lo que va de semana y se encamina a su primer avance semanal desde la semana que terminó el 22 de marzo.

En tanto, los futuros del oro en Estados Unidos mejoraban un 0.3%, a US$ 1,283.40.

Por su parte, el dólar retrocedía desde máximos de 23 meses antes de la publicación de los datos del Producto Bruto Interno (PBI) de Estados Unidos en el primer trimestre, previstos para más adelante en el día, mientras que las acciones globales estaban cerca de cerrar su quinta semana consecutiva de ganancias.

Entre otros metales preciosos, la plata mejoraba un 0.5% a US$ 15.01 la onza; el platino trepaba un 0.8% a US$ 890 dólares; y el paladio cedía un 0.2% a US$ 1,412.41.